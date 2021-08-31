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Словаччина припинила використання російської вакцини "Спутник V"

Вівторок, 31 серпня 2021, 11:25

У Словаччині 31 серпня закінчується вакцинація російською вакциною "Спутник V" і більше її застосовувати не планують.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

У вівторок останній день, коли словаки можуть отримати другу дозу вакцини. Термін придатності вакцини, доставленої до Словаччини, закінчується в середу.

За словами представника департаменту охорони здоров'я, в понеділок ще 6 осіб чекали другу дозу російської вакцини.

Станом на 30 серпня в Словаччині було введено 37 021 доз вакцини "Спутник V". Всього в Словаччині цією вакциною вакциновано трохи більше 18 500 осіб.

Нагадаємо, на початку липня Міністерство охорони здоров’я Словаччини продало російській стороні 160 000 доз вакцин "Спутник V", які були закуплені у Москви навесні.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю попереднім урядом російської вакцини "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер. Матович залишився в уряді на посаді міністра фінансів.

Теми: СловаччинавакцинаціяСпутник VРосія


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