У наукових збірниках академія "заднім числом" опублікувала матеріали Киви – ЗМІ
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), де нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива проходив аспірантуру, опублікувала в себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Киви, яких раніше не було.
Джерело: Розслідування Bihus.Info
Деталі: 27 квітня, на наступний день після публікації розслідування про дисертацію Киви, Міжрегіональна академія управління персоналом опублікувала на своєму сайті "оновлені версії" збірників матеріалів науково-практичних конференцій 2018 і 2019 років із матеріалами Киви. Що ці файли завантажено саме 27 квітня, видно із властивостей самих файлів.
В "оновлених" версіях збірок з конференцій 2018 і 2019 року з’явились додаткові сторінки із матеріалами нібито від Киви. Тоді як в Інтернеті досі є в наявності попередні варіанти цих збірок з меншою кількістю сторінок. Їх можна подивитись тут і тут.
Що передувало: Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.
Передісторія:
- Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
- Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
- Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки.
- Якщо це відбудеться, то Кива зможе отримувати надбавку до зарплати в розмірі 15%.