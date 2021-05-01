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У наукових збірниках академія "заднім числом" опублікувала матеріали Киви – ЗМІ

Субота, 1 травня 2021, 00:59

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), де нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива проходив аспірантуру, опублікувала в себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Киви, яких раніше не було.

Джерело: Розслідування Bihus.Info

Деталі: 27 квітня, на наступний день після публікації розслідування про дисертацію Киви, Міжрегіональна академія управління персоналом опублікувала на своєму сайті "оновлені версії" збірників матеріалів науково-практичних конференцій 2018 і 2019 років із матеріалами Киви. Що ці файли завантажено саме 27 квітня, видно із властивостей самих файлів.

В "оновлених" версіях збірок з конференцій 2018 і 2019 року з’явились додаткові сторінки із матеріалами нібито від Киви. Тоді як в Інтернеті досі є в наявності попередні варіанти цих збірок з меншою кількістю сторінок. Їх можна подивитись тут і тут.

Що передувало: Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Передісторія:

  • Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
  • Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки.
  • Якщо це відбудеться, то Кива зможе отримувати надбавку до зарплати в розмірі 15%.

Теми: ОПЗЖосвітаВерховна Рада


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