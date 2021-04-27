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Кива додав до дисертації підроблені довідки і збрехав про конференції – ЗМІ

Вівторок, 27 квітня 2021, 10:05
Кива додав до дисертації підроблені довідки і збрехав про конференції – ЗМІ
Фото BIHUS info

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Джерело: розслідування Данила Мокрика для Bihus.Info

Дослівно: "У дисертації Киви, опублікованій на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, вказано, що Ілля Кива брав участь у двох наукових конференціях МАУПу у 2018 та 2019 роках. При цьому там вказано, що роботи Киви опубліковані в збірниках на ст. 152-154 та ст. 414-416 відповідно".

Деталі: Водночас якогось підтвердження цьому журналісти не знайшли, бо наявний в інтернеті офіційний збірник матеріалів конференції 2018 року має лише 144 сторінки, а збірник конференції 2019 року – 414 сторінок, остання з яких містить вихідні дані.

В обох із них роботи Киви відсутні.

Журналісти запитали координаторку обох конференцій Оксану Пархоменко-Куцевіл, чи брав у них участь Кива, однак пригадати нардепа вона не змогла.

Також до своєї дисертації Кива додав декілька довідок, які мають підтверджувати практичне значення його наукової роботи. Зокрема, довідку від ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління", підписану Ольгою Руденко. Але, журналісти з’ясували, що підпис на цій довідці суттєво відрізняється від підпису Руденко на інших документах, що є у вільному доступі.

Після того, як журналісти звернулися до згаданої ГО із запитанням щодо відмінності підпису Руденко у довідці для Киви, на сайті Інституту замінили файл із дисертацією нардепа. У новій версії файлу також міститься довідка від тієї ж організації із тими ж вихідними даними, але підписана не Руденко, а Євгеном Романенком (президент ГО та водночас – керівник МАУПу, в якому Кива проходив аспірантуру).

Журналісти зазначають, що на сервері Інституту підготовки кадрів ще впродовж декількох днів можна було знайти обидва файли з дисертацією Киви (перший варіант із підробленою довідкою та другий варіант із заміненою довідкою).  

Наразі перша версія дисертація видалена, але копія видаленої сторінки є на сервісі Internet Archive.

Кива також додав до дисертації довідку від Офісу генпрокурора, в якій вказано, що Офіс генпрокурора уже впроваджує результати досліджень нардепа від ОПЗЖ у свою діяльність.

Однак генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що офіційно дисертація Киви до Офісу генпрокурора не надходила, а довідка є "особистою позицією" людини, яка її видала. Однак, журналісти підкреслюють, що на довідці, крім підпису, також є офіційна печатка Офісу генпрокурора.

Передісторія:

  • Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
  • Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки.
  • Якщо це відбудеться, то Кива зможе отримувати надбавку до зарплати в розмірі 15%.

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Теми: Верховна РадаОПЗЖосвіта
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