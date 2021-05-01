У США опублікували стенограму розмови Джуліані з Єрмаком про "справу Байдена"

Після того, як у колишнього адвоката експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані у Нью-Йорку федеральні агенти провели обшуки через його незаконні справи в Україні, американське видання вперше виклало повну стенограму сумнозвісної розмови Джуліані з тодішнім помічником Володимира Зеленського, що відбулася 22 липня 2019 року.

Джерело: BuzzFeed News з посиланням на текст розмови

Деталі: Досі усі подробиці 39-хвилинного дзвінка між Джуліані та Андрієм Єрмаком раніше трималися у таємниці. Лише деяка інформація з перемовин часом просочувалася у засоби масової інформації.

Зокрема, соратники Зеленського у розмові з американськими журналістами у січні 2021 року поділилися спогадами про контакти з Джуліані. Вони зізналися, що тоді від України очікували заяв, які могли б допомогти Трампу переобратися на другий президентський термін.

BuzzFeed News нагадує, що колишній президент США Трамп просив президента України Зеленського зробити йому "послугу" та взятися за так звану справу Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

При цьому розмова між Джуліані та Єрмаком, що відбулася за три дні до телефонних переговорів Трампа із Зеленським, знову привернула до себе увагу на тлі рейду федеральних органів США по дому та офісах Джуліані цього тижня – вранці 28 квітня.

Американське видання наголошує, що саме в розмові з Єрмаком адвкокат Трампа розпочав тиснути на українців. Він звернувся до помічника Зеленського із закликом сказати українському главі держави "просто нехай ці розслідування (щодо Хантера Байдена - УП) просуваються вперед".

Друга сторінка стенограми, цитата Джуліані

Під час дзвінка Джуліані посилався на розслідування щодо Хантера Байдена та необґрунтовані твердження про втручання України в президентські вибори у США 2016 року, які, як він сподівався, проводитиме новий генпрокурор, призначений Зеленським.

Пряма мова Джуліані: "Мені не цікаво, щоб хтось не говорив правду чи перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського – УП), це слова "Я поставлю чесного прокурора, він розслідуватиме (справу - УП) та відкопає докази, які існують в даний час… А потім справу з Байденом потрібно закінчити...

Якби (Зеленський – УП) міг зробити своєчасну заяву… яка б дуже добре посприяла. І я думаю, що це дозволило б мені … зробити можливим, поговорити з президентом (Трампом - УП), щоб побачити, що я можу зробити, аби переконатися, що будь-які непорозуміння залишаються позаду…

І, можливо, або навіть я впевнений, що це могло б бути добре для набагато кращих стосунків, коли б ми справді порозумілися".

Звідки у журналістів текст переговорів: Як зазначає BuzzFeed News, дана стенограма створена українською стороною. При цьому і українські і американські джерела видання, знайомі зі словами Джуліані, на умовах анонімності підтвердили автентичність тексту.

BuzzFeed News намагалося отримати коментар Джуліані, або його адвоката Роберта Костелло стосовно опублікованої інформації, проте цього зробити не вдалося.

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Доповнюється...