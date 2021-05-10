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Семеро людей загинули на дні народження в американському Колорадо-Спрінгз

Понеділок, 10 травня 2021, 01:08
canoncitydailyrecord.com

У стрілянині в американському Колорадо-Спрінгз (штат Колорадо) загинули семеро людей.

Джерело: The New York Times

Деталі: Поліцейські виявили в парку пересувних будинків Кентербері шістьох дорослих мертвими і одну людину з серйозними травмами, яка померла після госпіталізації.

Як зазначається, в будинку в парку було святкування дня народження однієї з жертв. Коли сталася стрілянина, всередині зібралися друзі, родина і діти. Злочинець, особа якого не розголошується, був бойфрендом однієї з жінок-жертв. Він зайшов до будинку і почав стрілянину по гостях, перш ніж накласти на себе руки.

У поліції повідомили, що діти, що перебували в будинку, не постраждали і нині – в родичів.

Нагадаємо: Двома днями раніше шестикласниця школи в містечку Ріґбі, штат Айдахо, почала стрілянину з пістолета - постраждали двоє учнів і один дорослий.

Теми: США


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