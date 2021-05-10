Семь человек погибли на дне рождения в американском Колорадо-Спрингс

В стрельбе в американском Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) погибли семь человек.

Источник: The New York Times

Детали: Полицейские обнаружили в парке передвижных домов Кентербери шестерых взрослых мертвыми и одного человека с серьезными травмами, который умер после госпитализации.

Как отмечается, в доме в парке было празднование дня рождения одной из жертв. Когда произошла стрельба, внутри собрались друзья, семья и дети. Преступник, личность которого не разглашается, был бойфрендом одной из женщин-жертв. Он зашел в дом и начал стрельбу по гостям, прежде чем покончить с собой.

В полиции сообщили, что дети, находившиеся в доме, не пострадали и сейчас - у родственников.

Напомним: Двумя днями ранее шестиклассница школы в городке Риґби, штат Айдахо, начала стрельбу из пистолета - пострадали двое учеников и один взрослый.