Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Семь человек погибли на дне рождения в американском Колорадо-Спрингс

Понедельник, 10 мая 2021, 01:08
canoncitydailyrecord.com

В стрельбе в американском Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) погибли семь человек.

Источник: The New York Times

Детали: Полицейские обнаружили в парке передвижных домов Кентербери шестерых взрослых мертвыми и одного человека с серьезными травмами, которая умерла после госпитализации.

Как отмечается, в доме в парке было празднование дня рождения одной из жертв. Когда произошла стрельба, внутри собрались друзья, семья и дети. Преступник, личность которого не разглашается, был бойфрендом одной из женщин-жертв. Он зашел в дом и начал стрельбу по гостям, прежде чем покончить с собой.

В полиции сообщили, что дети, находившиеся в доме, не пострадали и сейчас - у родственников.

Напомним: Двумя днями ранее шестиклассница школы в городке Риґби, штат Айдахо, начала стрельбу из пистолета - пострадали двое учеников и один взрослый.

Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ ДТП на Ровенщине погибли родители и полуторамесячный ребенок

В России исчез бывший главврач больницы, где лежал отравленный Навальный

Представители ОРДЛО наконец передали Украине списки на обмен

фотоВ Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины

Полиция начала 13 производств за нарушения на День победы

ЕС не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин

Все новости...
США
NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов из-за обломков ракеты
Корабли РФ вблизи Одессы препятствовали совместным морским учениям США и Украины
Американские военные задержали судно с партией российского оружия на борту
Последние новости
01:08
Семь человек погибли на дне рождения в американском Колорадо-Спрингс
00:20
Соглашение между Германией и Россией насчет "Спутника V" фактически мертво — Bild
23:05
фотоВ ДТП на Ровенщине погибли родители и полуторамесячный ребенок
22:40
Добкин пойдет на выборы мэра Харькова как самовыдвиженец
22:02
В России исчез бывший главврач больницы, где лежал отравленный Навальный
21:45
Греция открыла пляже за неделю до начала туристического сезона
21:15
Представители ОРДЛО наконец передали Украине списки на обмен
20:40
фотоВ Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины
20:37
Новости экономики: космическая программа на пять лет, рост импорта бензина
19:55
Полиция начала 13 производств за нарушения на День победы
Все новости...