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Семь человек погибли на дне рождения в американском Колорадо-Спрингс

Понедельник, 10 мая 2021, 01:08
Семь человек погибли на дне рождения в американском Колорадо-Спрингс
canoncitydailyrecord.com

В стрельбе в американском Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) погибли семь человек.

Источник: The New York Times

Детали: Полицейские обнаружили в парке передвижных домов Кентербери шестерых взрослых мертвыми и одного человека с серьезными травмами, который умер после госпитализации.

Как отмечается, в доме в парке было празднование дня рождения одной из жертв. Когда произошла стрельба, внутри собрались друзья, семья и дети. Преступник, личность которого не разглашается, был бойфрендом одной из женщин-жертв. Он зашел в дом и начал стрельбу по гостям, прежде чем покончить с собой.

В полиции сообщили, что дети, находившиеся в доме, не пострадали и сейчас - у родственников.

Напомним: Двумя днями ранее шестиклассница школы в городке Риґби, штат Айдахо, начала стрельбу из пистолета - пострадали двое учеников и один взрослый.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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