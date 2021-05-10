120 человек ранены в Восточном Иерусалиме — там протесты против выселений палестинцев
Более 120 человек, в том числе годовалый ребенок, получили ранения в результате палестинских протестов против запланированных выселений в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.
Источник: The Guardian
Детали: 14 человек госпитализированы. По данным израильской полиции, ранены 17 офицеров.
Напряженность в Иерусалиме резко возросла в последние дни накануне решения израильского суда о том, может ли власть выселить десятки палестинцев из района Шейх-Джаррах и отдать их дома еврейским поселенцам. В воскресенье днем Верховный суд согласился отложить слушания.
В понедельник израильтяне будут праздновать День Иерусалима, отмечая годовщину захвата войсками всего города в 1967 году. Бывший представитель министерства обороны Израиля Амос Гилад описал атмосферу как "пороховую бочку".
Что предшествовало: Двумя днями ранее были ранены 200 человек.
Предыстория:
- В марте прошлого года израильский окружной суд в Восточном Иерусалиме утвердил приказ шести палестинским семьям в Шейх-Джаррах покинуть свои дома, чтобы освободить место для поселенцев. Израильские поселенческие группы заявили, что палестинские семьи построили свои дома на земле, принадлежавшей евреям до 1948 года. Тот же суд постановил, что еще семь семей должны покинуть свои дома до 1 августа. Сейчас 38 палестинских семей находятся под угрозой выселения.
- Согласно израильскому законодательству, евреи, которые могут подтвердить свой статус до войны 1948 года, могут потребовать назад свою собственность в Иерусалиме. Сотни тысяч арабов были перемещены в результате того же конфликта, но не существует аналогичного закона для палестинцев.
- В последние месяцы в Шейх-Джаррах палестинцы провели ряд сидячих забастовок в знак протеста против приказа Израиля покинуть дома, который они описали как продолжение этнической чистки.
- Верховный суд Израиля отложил вынесение решения насчет семей - семьям дали время, чтобы достичь "соглашения" с поселенцами, которое основано на уплате арендной платы и признании их владельцами домов. Однако компромисса не удалось достичь.
- Лидер вооруженного крыла палестинской военизированной группировки "ХАМАС" Мохаммед Дейф выступил с редким заявлением, которое адресовалось Израилю - что он заплатит "высокую цену", если выгонит палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.