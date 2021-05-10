120 человек ранены в Восточном Иерусалиме — там протесты против выселений палестинцев

Более 120 человек, в том числе годовалый ребенок, получили ранения в результате палестинских протестов против запланированных выселений в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Источник: The Guardian

Детали: 14 человек госпитализированы. По данным израильской полиции, ранены 17 офицеров.

Напряженность в Иерусалиме резко возросла в последние дни накануне решения израильского суда о том, может ли власть выселить десятки палестинцев из района Шейх-Джаррах и отдать их дома еврейским поселенцам. В воскресенье днем ​​Верховный суд согласился отложить слушания.

В понедельник израильтяне будут праздновать День Иерусалима, отмечая годовщину захвата войсками всего города в 1967 году. Бывший представитель министерства обороны Израиля Амос Гилад описал атмосферу как "пороховую бочку".

Что предшествовало: Двумя днями ранее были ранены 200 человек.

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