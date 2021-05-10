В США объявили ЧП из-за кибератаки на трубопровод Colonial

Правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline.

Источник: BBC, Bloomberg

Детали: Отмечается, что президент Джо Байден может задействовать ряд чрезвычайных полномочий, чтобы гарантировать, что топливо, транспортировкой которого занимается Colonial Pipeline, продолжит поступать в крупные города и аэропорты на восточном побережье США, несмотря на отключение трубопровода.

В частности, власть имеет право отказаться от множества требований, регулирующих состав бензина, а также приказать использовать американские корабли для перевозки топлива и других грузов между американскими портами.

Сейчас увеличено количество времени, которое водители перевозчики могут проводить за рулем при транспортировке топлива. Как правило, водители могут быть за рулем не более 11 часов в течение 14-часового рабочего дня.

По данным, которые приводит BBC, атака на Colonial была вызвана киберпреступной группировкой DarkSide, которая проникла в сеть Colonial в четверг и получила почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкуп. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.

DarkSide разрабатывает программное обеспечение, используемое для шифрования и кражи данных, затем учит "аффилированных лиц", которые получают инструментарий, содержащий программное обеспечение, шаблон электронного письма с запросом вымогателя и обучение, как проводить атаки. Затем киберпреступники-партнеры выплачивают DarkSide процент от своих доходов от любых успешных атак программ-вымогателей.

Напомним: