В США объявили ЧП из-за кибератаки на трубопровод Colonial
Правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline.
Источник: BBC
Детали: По данным, которые приводит BBC, атака на Colonial была вызвана киберпреступной группировкой DarkSide, которая проникла в сеть Colonial в четверг и получила почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкуп. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.
DarkSide разрабатывает программное обеспечение, используемое для шифрования и кражи данных, затем учит "аффилированных лиц", которые получают инструментарий, содержащий программное обеспечение, шаблон электронного письма с запросом вымогателя и обучение, как проводить атаки. Затем киберпреступники-партнеры выплачивают DarkSide процент от своих доходов от любых успешных атак программ-вымогателей.
Напомним:
- Днями ранее Colonial Pipeline подвергся кибератаке и все еще восстанавливает работу. Компания перекрыла трубопровод на дистанции почти 9 тысяч километров, чтобы сдержать кибератаки.
- Пока нет сообщений, связана ли хакерская атака на трубопровод с предыдущими кибератаками в США.
- Colonial Pipeline ежедневно транспортирует около 2,5 миллиона баррелей бензина, дизельного, реактивного топлива и других нефтепродуктов из американских нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива до густонаселенных штатов США на востоке и юге страны. В общем трубопровод обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье США.