Екс-головлікар лікарні, де лежав Навальний, знайшовся живим
Міністр охорони здоров'я Омської області РФ Олександр Мураховський, який зник 7 травня, знайдений живим.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на пресслужбу регіонального уряду
Деталі: Відзначається, що Мураховський сам вийшов до людей в районі села Басла. За даними пресслужби, він перебуває у нормальному стані.
В уряді регіону відзначили, що зараз міністр проходить обстеження в лікарні Большеуковського району.
Що передувало: Мураховський зник 7 травня, виїхавши до лісу на квадроциклі з мисливської бази в селі Поспєлово Большеуковського району області.
У неділю пошуковці виявили в 6,5 км від мисливської бази квадроцикл міністра, однак самого його знайти тоді не вдалося.
Раніше Мураховський був головлікарем омської лікарні швидкої медичної допомоги №1, в якій після отруєння перебував опозиціонер Олексій Навальний.