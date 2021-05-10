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Екс-головлікар лікарні, де лежав Навальний, знайшовся живим

Понеділок, 10 травня 2021, 13:49
Екс-головлікар лікарні, де лежав Навальний, знайшовся живим

Міністр охорони здоров'я Омської області РФ Олександр Мураховський, який зник 7 травня, знайдений живим.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на пресслужбу регіонального уряду

Деталі: Відзначається, що Мураховський сам вийшов до людей в районі села Басла. За даними пресслужби, він перебуває у нормальному стані.

В уряді регіону відзначили, що зараз міністр проходить обстеження в лікарні Большеуковського району.

Що передувало: Мураховський зник 7 травня, виїхавши до лісу на квадроциклі з мисливської бази в селі Поспєлово Большеуковського району області.

У неділю пошуковці виявили в 6,5 км від мисливської бази квадроцикл міністра, однак самого його знайти тоді не вдалося.

Раніше Мураховський був головлікарем омської лікарні швидкої медичної допомоги №1, в якій після отруєння перебував опозиціонер Олексій Навальний.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНавальний
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