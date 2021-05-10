Экс-главврач больницы, где лежал Навальный, нашелся живым
Министр здравоохранения Омской области РФ Александр Мураховский, исчезнувший 7 мая, найден живым.
Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства
Детали: Отмечается, что Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. По данным пресс-службы, он находится в нормальном состоянии.
В правительстве региона отметили, что сейчас министр проходит обследование в больнице Большеуковского района.
Что предшествовало: Мураховский пропал 7 мая, уехав в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района области.
В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти тогда не удалось.
Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой после отравления находился оппозиционер Алексей Навальный.