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Экс-главврач больницы, где лежал Навальный, нашелся живым

Понедельник, 10 мая 2021, 13:49

Министр здравоохранения Омской области РФ Александр Мураховский, исчезнувший 7 мая, найден живым.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства

Детали: Отмечается, что Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. По данным пресс-службы, он находится в нормальном состоянии.

В правительстве региона отметили, что сейчас министр проходит обследование в больнице Большеуковского района.

Что предшествовало: Мураховский пропал 7 мая, уехав в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района области.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти тогда не удалось.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой после отравления находился оппозиционер Алексей Навальный.

Темы: РосcияНавальный


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