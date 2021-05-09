Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний

Неділя, 9 травня 2021, 22:02

В Омській області РФ під час полювання зник глава регіонального МОЗ Олександр Мураховський, який був головлікарем омської лікарні швидкої допомоги № 1, куди госпіталізували політика Олексія Навального після отруєння у серпні.

Джерело: пресслужба УМВС Росії по Омській області

Дослівно: "8 травня 2021 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Поспєлово Большеуковського району Омської області 7 травня з бази полювання поїхав на квадроциклі до лісового масиву А.Г. Мураховський, до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме".

"В результаті пошукових заходів сьогодні в 6,5 км від бази полювання виявлений квадроцикл зниклого. Пошукові заходи тривають".

Деталі: В обласному МВС повідомили, що в заходах щодо розшуку задіяні співробітники поліції, Росгвардії, МНС, інспектори з полювання, волонтери пошукових загонів і місцеві жителі.

Для дослідження важкопрохідних заболочених ділянок місцевості залучено техніку підвищеної прохідності. Задіюється вертоліт і безпілотні літальні апарати.

Що передувало: 5 лютого раптово помер заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1, де лікували Навального після отруєння, Сергій Максимішин, причиною смерті назвали серцевий напад.

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
  • Головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 
  • З Росії його перевезли до Німеччини. 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".

Українська правда
Теми: РосіяНавальний


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний

Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін

фотоВ Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини

Поліція почала 13 проваджень через порушення на День перемоги

Меркель сподівається, що нещеплені туристи зможуть подорожувати до ЄС цього літа

Брат королеви Британії таємно продає свої зв'язки з Кремлем - The Times

Усі новини...
Росія
Чехія вимагатиме компенсацію від Росії за наслідки вибухів
Брат королеви Британії таємно продає свої зв'язки з Кремлем - The Times
Антиугорські листівки на Закарпатті: найманці діяли за вказівкою кураторів з РФ
Останні новини
22:02
У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний
21:45
Греція відкрила пляжі за тиждень до початку туристичного сезону
21:15
Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін
20:40
фотоВ Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини
20:37
Новини економіки: космічна програма, зростання імпорту бензину
19:55
Поліція почала 13 проваджень через порушення на День перемоги
19:28
NASA звинуватило Китай у недотриманні стандартів через уламки ракети
18:39
ЄС не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин
18:05
У Литві підтвердили випадок бразильського штаму коронавірусу
17:56
В районі ООС у неділю без обстрілів
Усі новини...