У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний

В Омській області РФ під час полювання зник глава регіонального МОЗ Олександр Мураховський, який був головлікарем омської лікарні швидкої допомоги № 1, куди госпіталізували політика Олексія Навального після отруєння у серпні.

Джерело: пресслужба УМВС Росії по Омській області

Дослівно: "8 травня 2021 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Поспєлово Большеуковського району Омської області 7 травня з бази полювання поїхав на квадроциклі до лісового масиву А.Г. Мураховський, до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме".

"В результаті пошукових заходів сьогодні в 6,5 км від бази полювання виявлений квадроцикл зниклого. Пошукові заходи тривають".

Деталі: В обласному МВС повідомили, що в заходах щодо розшуку задіяні співробітники поліції, Росгвардії, МНС, інспектори з полювання, волонтери пошукових загонів і місцеві жителі.

Для дослідження важкопрохідних заболочених ділянок місцевості залучено техніку підвищеної прохідності. Задіюється вертоліт і безпілотні літальні апарати.

Що передувало: 5 лютого раптово помер заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1, де лікували Навального після отруєння, Сергій Максимішин, причиною смерті назвали серцевий напад.

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