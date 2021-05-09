У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний
В Омській області РФ під час полювання зник глава регіонального МОЗ Олександр Мураховський, який був головлікарем омської лікарні швидкої допомоги № 1, куди госпіталізували політика Олексія Навального після отруєння у серпні.
Джерело: пресслужба УМВС Росії по Омській області
Дослівно: "8 травня 2021 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Поспєлово Большеуковського району Омської області 7 травня з бази полювання поїхав на квадроциклі до лісового масиву А.Г. Мураховський, до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме".
"В результаті пошукових заходів сьогодні в 6,5 км від бази полювання виявлений квадроцикл зниклого. Пошукові заходи тривають".
Деталі: В обласному МВС повідомили, що в заходах щодо розшуку задіяні співробітники поліції, Росгвардії, МНС, інспектори з полювання, волонтери пошукових загонів і місцеві жителі.
Для дослідження важкопрохідних заболочених ділянок місцевості залучено техніку підвищеної прохідності. Задіюється вертоліт і безпілотні літальні апарати.
Що передувало: 5 лютого раптово помер заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1, де лікували Навального після отруєння, Сергій Максимішин, причиною смерті назвали серцевий напад.
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
- Головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли.
- З Росії його перевезли до Німеччини. 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".