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Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два провокативних обстріли

Понеділок, 10 травня 2021, 18:09
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два провокативних обстріли

Протягом 10 травня окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил".

Деталі: Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки –  з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: війнаДонбасРосіяООС
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