Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два провокативних обстріли

Понеділок, 10 травня 2021, 18:09

Протягом 10 травня окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил".

Деталі: Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки –  з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від мутованого коронавірусу – заява компанії

фотоУкраїнські військові зловили одного з ватажків "ДНР"

фото, відеоВ.о. мера Харкова заявив, що пам'ятник Жукову стояв і буде стояти

Проти прем’єра Британії почали розслідування через відпочинок на Карибах

Бразильця Лусваргі, який воював проти України, арештували за наркотики

Екс-головлікар лікарні, де лежав Навальний, знайшовся живим

Усі новини...
війна
Українські військові зловили одного з ватажків "ДНР"
Бразильця Лусваргі, який воював проти України, арештували за наркотики
Окупанти на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар’їнки
Останні новини
18:20
Французькі військові лякають громадянською війною через "поступки ісламізму"
18:09
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два провокативних обстріли
17:43
Європейський інвестбанк назвав найбільш привабливі галузі в Україні
17:38
Суд у Тбілісі звільнив опозиційного лідера після внесення застави
17:27
Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від мутованого коронавірусу – заява компанії
16:59
Організовані росіянами вибухи: Чехія на саміті ЄС звернеться за підтримкою
16:34
фотоУкраїнські військові зловили одного з ватажків "ДНР"
16:26
фото, відеоВ.о. мера Харкова заявив, що пам'ятник Жукову стояв і буде стояти
16:03
У квітні на торгах ціни на електроенергію зросли до 4,9% – Оператор ринку
15:49
Проти прем’єра Британії почали розслідування через відпочинок на Карибах
Усі новини...