Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два провокативних обстріли
Понеділок, 10 травня 2021, 18:09
Протягом 10 травня окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Дослівно: "З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил".
Деталі: Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.
Українська правда