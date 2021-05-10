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Гибридные войска РФ на Донбассе совершили два провокационных обстрела

Понедельник, 10 мая 2021, 18:09

В течение 10 мая оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил".

Детали: Неподалеку населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияООС


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