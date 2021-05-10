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"Сильніші разом": Катер Берегової охорони США перебуває в порту Одеси

Понеділок, 10 травня 2021, 20:10
Сильніші разом: Катер Берегової охорони США перебуває в порту Одеси

Катер Берегової охорони США "Гамільтон" прибув до порту Одеси після спільних з українською стороною навчань в Чорному морі.

Джерело: командуванні ВМС США в Європі та Африці

Деталі: 8 травня на відстані понад 100 морських миль від Одеси у водах України флагман морської охорони України "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США "Hamilton". У цей час російські кораблі небезпечно маневрували поруч й навмисне створювали перешкоди.

За планом спільних навчань, кораблі прикордонних відомств США й України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. Пост про спільні навчання американські військові підписали хештегами "Сила заради миру" та "Сильніші разом" - #PowerForPeace #StrongerTogether

Навчання зі взаємодії на морі між українським та американським судами тривали протягом кількох днів і продовжились вже в порту Одеси, куди "Гамільтон" зайшов у понеділок.

 

Передісторія: Цього місяця катер "Гамільтон" брав участь у спільних навчаннях з ВМС Грузії та Туреччини в Чорному морі.

Українська правда

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Теми: СШАЧорне мореОдеса
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