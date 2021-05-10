"Сильніші разом": Катер Берегової охорони США перебуває в порту Одеси

Катер Берегової охорони США зайшов до порту Одеси
Катер Берегової охорони США "Гамільтон" прибув до порту Одеси після спільних з українською стороною навчань в Чорному морі.
Джерело: командуванні ВМС США в Європі та Африці
Деталі: 8 травня на відстані понад 100 морських миль від Одеси у водах України флагман морської охорони України "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США "Hamilton". У цей час російські кораблі небезпечно маневрували поруч й навмисне створювали перешкоди.
За планом спільних навчань, кораблі прикордонних відомств США й України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.
Навчання зі взаємодії на морі між українським та американським судами тривали протягом кількох днів і продовжились вже в порту Одеси, куди "Гамільтон" зайшов у понеділок.
HAPPENING NOW: 🇺🇸 @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa 🇺🇦 #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021
Передісторія: Цього місяця катер "Гамільтон" брав участь у спільних навчаннях з ВМС Грузії та Туреччини в Чорному морі.