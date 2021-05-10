"Сильніші разом": Катер Берегової охорони США перебуває в порту Одеси

Катер Берегової охорони США "Гамільтон" прибув до порту Одеси після спільних з українською стороною навчань в Чорному морі.

Джерело: командуванні ВМС США в Європі та Африці

Деталі: 8 травня на відстані понад 100 морських миль від Одеси у водах України флагман морської охорони України "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США "Hamilton". У цей час російські кораблі небезпечно маневрували поруч й навмисне створювали перешкоди.

За планом спільних навчань, кораблі прикордонних відомств США й України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

Навчання зі взаємодії на морі між українським та американським судами тривали протягом кількох днів і продовжились вже в порту Одеси, куди "Гамільтон" зайшов у понеділок.

Передісторія: Цього місяця катер "Гамільтон" брав участь у спільних навчаннях з ВМС Грузії та Туреччини в Чорному морі.