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"Вместе сильнее": Катер Береговой охраны США находится в порту Одессы

Понедельник, 10 мая 2021, 20:10
Вместе сильнее: Катер Береговой охраны США находится в порту Одессы

Катер Береговой охраны США "Гамильтон" прибыл в порт Одессы после совместных с украинской стороной учений в Черном море.

Источник: командование ВМС США в Европе и Африке

Детали: 8 мая на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в водах Украины флагман морской охраны Украины "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". В это время российские корабли опасно маневрировали рядом и умышленно создавали препятствия.

По плану совместных учений, корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Пост о совместных учениях американские военные подписали хэштегами "Сила ради мира" и "Вместе сильнее" - #PowerForPeace #StrongerTogether

Обучение по взаимодействию на море между украинским и американским судами длились в течение нескольких дней и продолжились уже в порту Одессы, куда "Гамильтон" зашел в понедельник.

 

Предыстория: В этом месяце катер "Гамильтон" участвовал в совместных учениях с ВМС Грузии и Турции в Черном море.

Украинская правда
Темы: СШАЧерное мореОдесса
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