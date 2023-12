"Вместе сильнее": Катер Береговой охраны США находится в порту Одессы

Катер Береговой охраны США "Гамильтон" прибыл в порт Одессы после совместных с украинской стороной учений в Черном море.

Источник: командование ВМС США в Европе и Африке

Детали: 8 мая на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в водах Украины флагман морской охраны Украины "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". В это время российские корабли опасно маневрировали рядом и умышленно создавали препятствия.

По плану совместных учений, корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Пост о совместных учениях американские военные подписали хэштегами "Сила ради мира" и "Вместе сильнее" - #PowerForPeace #StrongerTogether

Обучение по взаимодействию на море между украинским и американским судами длились в течение нескольких дней и продолжились уже в порту Одессы, куда "Гамильтон" зашел в понедельник.

HAPPENING NOW: 🇺🇸 @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa 🇺🇦 #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy