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Байден заявив, що збирається зустрітися з Путіним

Понеділок, 10 травня 2021, 22:30
Байден заявив, що збирається зустрітися з Путіним

Президент США Джо Байден планує зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, на якій обговорить питання хакерської атаки на трубопровод Colonial Pipeline, за якою ймовірно стоїть Москва.

Джерело: Independent

Деталі: Байден заявив, що збирається зустрітися з Путіним.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після щоденного брифінгу.

За словами президента США, під час такої зустрічі він поговорить з Путіним про кібератаку, якої зазнав один із найбільших американських трубопроводів Colonial Pipeline (ним транспортують паливо). Така тема є важливою, оскільки її здійснила російська група хакерів.

Дата та місце зустрічі поки не оголошені, але раніше Байден казав, що сподівається зустрітися з президентом РФ у червні.

Пряма мова Байдена: "Я збираюся зустрітися з президентом Путіним. Поки що наші розвідники не мають доказів причетності Росії (до кібератаки на Colonial Pipeline - УП). Хоча, є дані, що свідчать про те, що шкідлива програма була запущена з Росії. Вони (росіяни - УП) у певній мірі відповідальні за це".

Передісторія:

  • Мережа Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 млн барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Зокрема, компанія забезпечує паливом штат Нью-Йорк і його найбільші аеропорти.
  • 9 травня компанія повідомила, що перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати масивну кібератаку.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутінСШАРосія
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