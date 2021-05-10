Президент США Джо Байден планує зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, на якій обговорить питання хакерської атаки на трубопровод Colonial Pipeline, за якою ймовірно стоїть Москва.

Джерело: Independent

Деталі: Байден заявив, що збирається зустрітися з Путіним.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після щоденного брифінгу.

За словами президента США, під час такої зустрічі він поговорить з Путіним про кібератаку, якої зазнав один із найбільших американських трубопроводів Colonial Pipeline (ним транспортують паливо). Така тема є важливою, оскільки її здійснила російська група хакерів.

Дата та місце зустрічі поки не оголошені, але раніше Байден казав, що сподівається зустрітися з президентом РФ у червні.

Пряма мова Байдена: "Я збираюся зустрітися з президентом Путіним. Поки що наші розвідники не мають доказів причетності Росії (до кібератаки на Colonial Pipeline - УП). Хоча, є дані, що свідчать про те, що шкідлива програма була запущена з Росії. Вони (росіяни - УП) у певній мірі відповідальні за це".

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