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Байден заявил, что собирается встретиться с Путиным

Понедельник, 10 мая 2021, 22:30
Байден заявил, что собирается встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден планирует встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, на которой обсудит вопрос хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline, за которой вероятно стоит Москва.

Источник: Independent

Детали: Байден заявил, что собирается встретиться с Путиным. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после ежедневного брифинга.

По словам президента США, во время такой встречи он поговорит с Путиным о кибератаке, которой подвергся один из крупнейших американских трубопроводов Colonial Pipeline (им транспортируют топливо). Такая тема является важной, поскольку ее осуществила российская группа хакеров.

Дата и место встречи пока не объявлены, но раньше Байден говорил, что надеется встретиться с президентом РФ в июне.

Прямая речь Байдена: "Я собираюсь встретиться с президентом Путиным. Пока наши разведчики не имеют доказательств причастности России (к кибератакам на Colonial Pipeline - УП). Хотя, есть данные, свидетельствующие о том, что вредоносная программа была запущена из России. Они (россияне - УП) в определенной степени ответственны за это".

Предысторя:

  • Компания Colonial Pipeline ежедневно транспортирует около 2,5 млн баррелей бензина, дизельного, реактивного топлива и других нефтепродуктов из американских нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива до густонаселенных штатов США на востоке и юге страны. В частности, обеспечивает топливом штат Нью-Йорк и его крупнейшие аэропорты.
  • 9 мая компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9 тыс. километров, чтобы сдержать массивную кибератаку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденПутинСШАРосcия
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