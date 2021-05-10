Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сектор Газа обстріляв Ізраїль й отримав вогонь у відповідь, є жертви

Понеділок, 10 травня 2021, 23:04
Фото: Reuters

Із Сектору Газа в понеділок було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.

Джерело: Times of Israel, BBC

Деталі: Повідомляється, що на територію Ізраїлю, окрім ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

Видання уточнює, що відповідальність за напади взяло на себе терористичне угрупування "Ісламський джихад".

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС. Троє радикалів внаслідок цього були вбиті.

Теми: війнаІзраїль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоБайден заявив, що збирається зустрітися з Путіним

Боррель: країни ЄС згодні, що не варто нарощувати напруженість з РФ

фото"Сильніші разом": Катер Берегової охорони США перебуває в порту Одеси

У США оприлюднили можливу причину розлучення Білла Гейтса

Французькі військові лякають громадянською війною через "поступки ісламізму"

Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від мутованого коронавірусу – заява компанії

Усі новини...
війна
Французькі військові лякають громадянською війною через "поступки ісламізму"
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два провокативних обстріли
Українські військові зловили одного з ватажків "ДНР"
Останні новини
23:19
Протидія Росії: у Румунії створять євроатлантичний центр оборони НАТО
23:04
Сектор Газа обстріляв Ізраїль й отримав вогонь у відповідь, є жертви
22:30
оновленоБайден заявив, що збирається зустрітися з Путіним
21:25
У Данії росіянина за шпигунство відправили до в'язниці
20:43
Боррель: країни ЄС згодні, що не варто нарощувати напруженість з РФ
20:37
Молодого хлопця в Ірані вбили через належніть до ЛГБТ, підозрюють його братів
20:18
ЄС подасть другий позов проти AstraZeneca через перебої з поставками вакцин
20:10
фото"Сильніші разом": Катер Берегової охорони США перебуває в порту Одеси
19:44
Естонія з 17 травня запропонує вакцину від коронавірусу всім охочим
19:07
ЄС незабаром схвалить новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка
Усі новини...