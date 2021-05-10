Сектор Газа обстріляв Ізраїль й отримав вогонь у відповідь, є жертви
Понеділок, 10 травня 2021, 23:04
Із Сектору Газа в понеділок було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
Джерело: Times of Israel, BBC
Деталі: Повідомляється, що на територію Ізраїлю, окрім ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.
Видання уточнює, що відповідальність за напади взяло на себе терористичне угрупування "Ісламський джихад".
У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС. Троє радикалів внаслідок цього були вбиті.