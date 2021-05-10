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Сектор Газа обстріляв Ізраїль й отримав вогонь у відповідь, є жертви

Понеділок, 10 травня 2021, 23:04
Сектор Газа обстріляв Ізраїль й отримав вогонь у відповідь, є жертви
Фото: Reuters

Із Сектору Газа в понеділок було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.

Джерело: Times of Israel, BBC

Деталі: Повідомляється, що на територію Ізраїлю, окрім ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

Видання уточнює, що відповідальність за напади взяло на себе терористичне угрупування "Ісламський джихад".

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС. Троє радикалів внаслідок цього були вбиті.

Оновлено: Палестинська сторона повідомила про мінімум 9 загиблих внаслідок обстрілу Ізраїлем.

Нагадаємо: Більше 120 людей, зокрема однорічне немовля, отримали поранення в результаті палестинських протестів проти запланованих виселень в районі Шейх-Джаррах в Східному Єрусалимі.

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаІзраїль
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