Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сектор Газа обстрелял Израиль и попал под ответный огонь, есть жертвы

Понедельник, 10 мая 2021, 23:04
Сектор Газа обстрелял Израиль и попал под ответный огонь, есть жертвы
Фото: Reuters

Из Сектора Газа в понедельник был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.

Источник: Times of Israel, BBC

Детали: Сообщается, что на территорию Израиля, кроме ракет, были запущены воздушные шары со взрывчаткой.

Издание уточняет, что ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламский джихад".

В ответ на ракетный обстрел танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС. Трое радикалов вследствие этого были убиты.

Обновлено: Палестинская сторона сообщила о минимум 9 погибших вследствие обстрела Израилем.

Напомним: Более 120 человек, в том числе годовалый ребенок, получили ранения в результате палестинских протестов против запланированных выселений в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
война
В ОП объяснили, как кассетные боеприпасы повлияют на моральное состояние россиян
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: