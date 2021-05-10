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Сектор Газа обстрелял Израиль и попал под ответный огонь, есть жертвы

Понедельник, 10 мая 2021, 23:04
Фото: Reuters

Из Сектора Газа в понедельник был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.

Источник: Times of Israel, BBC

Детали: Сообщается, что на территорию Израиля, кроме ракет, были запущены воздушные шары со взрывчаткой.

Издание уточняет, что ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламский джихад".

В ответ на ракетный обстрел танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС. Трое радикалов вследствие этого были убиты.

Темы: войнаИзраиль


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