Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокремлівська “Єдина Росія” поведе на вибори найманців "Союзу добровольців Донбасу"

Вівторок, 11 травня 2021, 02:22
pinterest

Восени російська партія "Єдина Росія" на виборах до органів влади всіх рівнів буде співпрацювати з так званим "Союзом добровольців Донбасу" - він складається з бойовиків, що воювали на Донбасі, і пропагує відправку "добровольців" з РФ.

Джерело: секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, слова якого наводить "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Турчака, "Єдина Росія" надає допомогу терористам "ДНР" і "ЛНР".

Як зазначається, "Єдина Росія" планує "відчинити двері, щоб представники "Союзу добровольців Донбасу" могли бути представлені на найрізноманітніших рівнях – від селищних рад депутатів і районних зібрань, міських дум і регіональних парламентів і до Держдуми".

Мовляв, в партії з "Союзом" "збігаються цілі й завдання", і підписанням угоди вони оформили вже виниклі "братерські, ділові" відносини між ними.

Колишній "прем'єр ДНР" Олександр Бородай, який є і головою "Союзу", заявив, що його люди "активні і повинні реалізовуватися не тільки на війні", і тому вони збираються входити у внутрішню російську політику.

Крім того, Турчак заявив, що мешканці територій України, які отримали російські паспорти, зможуть узяти участь у виборах до російської Держдуми. Мова йде про 500 тисяч осіб.

Нагадаємо: У 2015 році Бородай заявляв, що "Союз добровольців Донбасу" не планує жодної політичної діяльності, не збирається обиратися в Держдуму, а в питаннях фінансової підтримки "розраховує на патріотично налаштованих представників бізнесу", оскільки жодної державної підтримки не має.

Теми: ДонбасРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоСектор Газа обстріляв Ізраїль й отримав вогонь у відповідь, є жертви

оновленоБайден заявив, що збирається зустрітися з Путіним

Боррель: країни ЄС згодні, що не варто нарощувати напруженість з РФ

фото"Сильніші разом": Катер Берегової охорони США перебуває в порту Одеси

У США оприлюднили можливу причину розлучення Білла Гейтса

Французькі військові лякають громадянською війною через "поступки ісламізму"

Усі новини...
Донбас
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два провокативних обстріли
Війна на Донбасі: гібридні війська РФ знову обстріляли позиції ЗСУ
Ймовірна розмова Медведчука з ватажком "ДНР" Пушиліним: ЗМІ виклали запис
Останні новини
02:22
Прокремлівська “Єдина Росія” поведе на вибори найманців "Союзу добровольців Донбасу"
01:39
У ЄС та США відреагували на ракетні обстріли між Ізраїлем та Сектором Газа
00:38
У США дозволили вакцинувати підлітків вакциною Pfizer
23:39
Жителів Сімферополя попередили про нові обмеження водопостачання
23:19
Протидія Росії: у Румунії створять євроатлантичний центр оборони НАТО
23:04
оновленоСектор Газа обстріляв Ізраїль й отримав вогонь у відповідь, є жертви
22:30
оновленоБайден заявив, що збирається зустрітися з Путіним
21:25
У Данії росіянина за шпигунство відправили до в'язниці
20:43
Боррель: країни ЄС згодні, що не варто нарощувати напруженість з РФ
20:37
Молодого хлопця в Ірані вбили через належніть до ЛГБТ, підозрюють його братів
Усі новини...