Прокремлівська “Єдина Росія” поведе на вибори найманців "Союзу добровольців Донбасу"

Восени російська партія "Єдина Росія" на виборах до органів влади всіх рівнів буде співпрацювати з так званим "Союзом добровольців Донбасу" - він складається з бойовиків, що воювали на Донбасі, і пропагує відправку "добровольців" з РФ.

Джерело: секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, слова якого наводить "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Турчака, "Єдина Росія" надає допомогу терористам "ДНР" і "ЛНР".

Як зазначається, "Єдина Росія" планує "відчинити двері, щоб представники "Союзу добровольців Донбасу" могли бути представлені на найрізноманітніших рівнях – від селищних рад депутатів і районних зібрань, міських дум і регіональних парламентів і до Держдуми".

Мовляв, в партії з "Союзом" "збігаються цілі й завдання", і підписанням угоди вони оформили вже виниклі "братерські, ділові" відносини між ними.

Колишній "прем'єр ДНР" Олександр Бородай, який є і головою "Союзу", заявив, що його люди "активні і повинні реалізовуватися не тільки на війні", і тому вони збираються входити у внутрішню російську політику.

Крім того, Турчак заявив, що мешканці територій України, які отримали російські паспорти, зможуть узяти участь у виборах до російської Держдуми. Мова йде про 500 тисяч осіб.

Нагадаємо: У 2015 році Бородай заявляв, що "Союз добровольців Донбасу" не планує жодної політичної діяльності, не збирається обиратися в Держдуму, а в питаннях фінансової підтримки "розраховує на патріотично налаштованих представників бізнесу", оскільки жодної державної підтримки не має.