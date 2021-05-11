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Прокремлевская "Единая Россия" поведет на выборы наемников "Союза добровольцев Донбасса"

Вторник, 11 мая 2021, 02:22
Прокремлевская Единая Россия поведет на выборы наемников Союза добровольцев Донбасса
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Осенью российская партия "Единая Россия" на выборах в органы власти всех уровней будет сотрудничать с так называемым "Союзом добровольцев Донбасса" - он состоит из боевиков, воевавших на Донбассе, и пропагандирует отправку "добровольцев" из РФ.

Источник: секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит "Радио Свобода"

Детали: По словам Турчака, "Единая Россия" оказывает помощь террористам "ДНР" и "ЛНР".

Как отмечается, "Единая Россия" планирует "открыть дверь, чтобы представители "Союза добровольцев Донбасса" могли быть представлены на самых разных уровнях - от поселковых советов депутатов и районных собраний, городских дум и региональных парламентов и до  Госдумы".

Мол, в партии с "Союзом" "совпадают цели и задачи", и подписанием соглашения они оформили уже возникшие "братские, деловые" отношения между ними.

Бывший "премьер ДНР" Александр Бородай, который является и главой "Союза", заявил, что его люди "активные и должны реализовываться не только на войне", и поэтому они собираются входить во внутреннюю российскую политику.

Кроме того, Турчак заявил, что жители территорий Украины, которые получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах в российскую Госдуму. Речь идет о 500 тысяч человек.

Напомним: В 2015 году Бородай заявлял, что "Союз добровольцев Донбасса" не планирует никакой политической деятельности, не собирается избираться в Госдуму, а в вопросах финансовой поддержки "рассчитывает на патриотически настроенных представителей бизнеса", поскольку никакой государственной поддержки не имеет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассРосcия
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