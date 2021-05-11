Кількість щоденних COVID-випадків у Франції впала до мінімуму 2021 року

Кількість щоденних випадків COVID-19 у Франції впала до мінімуму 2021 року.

Джерело: Reuters

Деталі: Зокрема, в понеділок у Франції виявили 3 292 зараження – це найнижчий показник з початку року. Видання зазначає, що нові випадки завжди мають тенденцію до зниження по понеділках, оскільки у вихідні проводиться менше тестів. Водночас, тижневий середній показник заражень також впав – до 17 767. Це мінімальне значення з 14 січня. 14 квітня воно становило 42 225.

Крім того, сьомий день поспіль зменшується кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Тим не менш, у понеділок число загиблих від COVID-19 збільшилося ще на 292 людини, проте середній за тиждень показник смертей є найнижчим з 26 жовтня. Загалом кількість смертей становить 106 684 людини: за загальною кількістю смертей Франція знаходиться на восьмому місці у світі.

Зазначається, що тиждень тому Франція вийшла зі свого третього локдауну. У країні сподіваються поступово скасувати основні обмежувальні заходи до кінця наступного місяця. Зокрема, 19 травня у країні відкриють бари і ресторани на відкритому повітрі.

Нагадаємо: На початку квітня у Франції оголосили третій загальнонаціональний локдаун. Обмежувальні заходи були не такі суворі, як минулорічні, та школи і другорядні підприємства – закриті по всій країні, поїздки між регіонами – заборонені. Заходи на свіжому повітрі – обмежені місцями в межах 6 миль від будинку (9,6 км).