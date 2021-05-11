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Количество ежедневных COVID-случаев во Франции упало до минимума 2021 года

Вторник, 11 мая 2021, 04:13
france24.com

Количество ежедневных случаев COVID-19 во Франции упало до минимума 2021 года.

Источник: Reuters

Детали: В частности, в понедельник во Франции обнаружили 3 292 заражения - это самый низкий показатель с начала года. Издание отмечает, что новые случаи всегда имеют тенденцию к снижению по понедельникам, так как в выходные проводится меньше тестов. В то же время, недельный средний показатель заражений также упал - до 17 767. Это минимальное значение с 14 января. 14 апреля оно составило 42 225.

Кроме того, седьмой день подряд уменьшается количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Тем не менее, в понедельник число погибших от COVID-19 увеличилось еще на 292 человека, однако средний за неделю показатель смертей является самым низким с 26 октября. В целом количество смертей составляет 106 684 человека: по общему количеству смертей Франция находится на восьмом месте в мире.

Отмечается, что неделю назад Франция вышла из своего третьего локдауна. В стране надеются постепенно отменить основные ограничительные меры до конца следующего месяца. В частности, 19 мая в стране откроют бары и рестораны на открытом воздухе.

Напомним: В начале апреля во Франции объявили третий общенациональный локдаун. Ограничительные меры были не такие строгие, как прошлогодние, но школы и второстепенные предприятия - закрыты по всей стране, поездки между регионами - запрещены. Мероприятия на свежем воздухе - ограничены местами в пределах 6 миль от дома (9,6 км).

Темы: коронавирусФранция


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