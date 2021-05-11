У світі зареєстрували найменшу за місяць кількість хворих на COVID-19
Вівторок, 11 травня 2021, 06:50
За добу 9 травня у світі зафіксували 611 096 нових випадків COVID-19 – це найнижчий показник з 12 квітня, коли за день реєстрували 591 287 хворих.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, 329 517 нових випадків – в Індії, 30 152 – у США, 29 240 – в Бразилії.
Крім того, 18 408 заражень в Ірані, і 17 381 – в Аргентині.
Україна з 2 817 хворими на 25 місці у світі – між Перу (3,080) та Шрі-Ланкою (2 624). Серед європейських країн Україна – на 8 місці.
10 586 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна - 14-та у світі і четверта в Європі.
Хворіють у світі 18 млн людей, однак одужали – 138,2 млн.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо: За добу 9 травня в Україні:
- зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусу;
- госпіталізовано 1 414 осіб;
- 119 хворих померли;
- 9 002 особи одужало.
Українська правда