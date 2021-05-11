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У світі зареєстрували найменшу за місяць кількість хворих на COVID-19

Вівторок, 11 травня 2021, 06:50

За добу 9 травня у світі зафіксували 611 096 нових випадків COVID-19 – це найнижчий показник з 12 квітня, коли за день реєстрували 591 287 хворих.

 

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 329 517 нових випадків – в Індії,  30 152 – у США,  29 240 – в Бразилії.

Крім того, 18 408 заражень в Ірані, і 17 381 – в Аргентині.

 

Україна з 2 817 хворими на 25 місці у світі – між Перу (3,080) та Шрі-Ланкою (2 624). Серед європейських країн Україна – на 8 місці.

10 586 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна - 14-та у світі і четверта в Європі.

Хворіють у світі 18 млн людей, однак одужали – 138,2 млн.

Знати більшеCOVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: За добу 9 травня в Україні:

  • зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусу;
  • госпіталізовано 1 414 осіб;
  • 119 хворих померли;
  • 9 002 особи одужало.

Українська правда
Теми: коронавірус


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