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В мире зарегистрировали самое малое за месяц количество больных COVID-19

Вторник, 11 мая 2021, 06:50
В мире зарегистрировали самое малое за месяц количество больных COVID-19

За сутки 9 мая в мире зафиксировали 611 096 новых случаев COVID-19 - это самый низкий показатель с 12 апреля, когда за день регистрировали 591 287 больных.

 

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 329 517 новых случаев - в Индии, 30 152 - в США, 29 240 - в Бразилии.

Кроме того, 18 408 заражений в Иране, и 17 381 - в Аргентине.

 

Украина с 2 817 больными на 25 месте в мире - между Перу (3 080) и Шри-Ланкой (2 624). Среди европейских стран Украина - на 8 месте.

10 586 человек в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украине - 14-ая в мире и четвертая в Европе.

Болеют в мире 18 млн человек, однако выздоровели - 138,2 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: За сутки 9 мая в Украине:

  • зафиксировано 2817 новых случаев коронавируса;
  • госпитализированы 1414 человек;
  • 119 больных умерли;
  • 9002 человека выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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