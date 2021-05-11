В мире зарегистрировали самое малое за месяц количество больных COVID-19

За сутки 9 мая в мире зафиксировали 611 096 новых случаев COVID-19 - это самый низкий показатель с 12 апреля, когда за день регистрировали 591 287 больных.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 329 517 новых случаев - в Индии, 30 152 - в США, 29 240 - в Бразилии.



Кроме того, 18 408 заражений в Иране, и 17 381 - в Аргентине.

Украина с 2 817 больными на 25 месте в мире - между Перу (3 080) и Шри-Ланкой (2 624). Среди европейских стран Украина - на 8 месте.

10 586 человек в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украине - 14-ая в мире и четвертая в Европе.

Болеют в мире 18 млн человек, однако выздоровели - 138,2 млн.

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Напомним: За сутки 9 мая в Украине: