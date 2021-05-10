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За сутки в Украине обнаружили менее 3 тысяч случаев коронавируса

Понедельник, 10 мая 2021, 08:23
За сутки в Украине обнаружили менее 3 тысяч случаев коронавируса

За сутки 9 мая в Украине зафиксировано 2817 новых случаев коронавируса, 119 больных умерли и 9002 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 1414 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 9 мая зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях. В Киеве обнаружили 101 случай коронавируса.

Осуществлено 21 883 тестирования, в частности методом ПЦР – 13 158, методом ИФА – 2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475.

Среди новых заболевших – 159 детей и 31 медработник.

9 мая против коронавируса в Украине было привито 1004 человека. С начала прививочной компании – 863 645 человек, из них получили 1 дозу – 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Что предшествовало: В течение субботы, 8 мая, в Украине обнаружили 5,3 тысячи новых заражений Covid, 193 больных умерли, 2,6 тысячи человек госпитализированы.

7 мая в Украине обнаружили 8 710 случаев COVID-19, 370 летальных случаев и 19 408 выздоровлений.

По состоянию на 10 мая Украина находится на 18 месте в мире на 6 месте в Европе по количеству новых случаев коронавируса.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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