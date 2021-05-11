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У Нью-Йорку вакцинуватимуть в метро

Вівторок, 11 травня 2021, 07:26
У Нью-Йорку вакцинуватимуть в метро
SCIENCE NEWS

У Нью-Йорку на цьому тижні на станціях метро і на залізничних станціях відкриють тимчасові пункти вакцинації проти COVID-19.

Джерело: The New York Times з посиланням на губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо

Пряма мова Куомо: "Ви все одно йдете до станції метро, ​​ви проходите повз місце вакцинації, це одноразова вакцинація (щеплюватимуть одноразовою вакциною Johnson & Johnson – УП), зупиніться, приділіть кілька хвилин, вакцинуйтеся".

Деталі: З 12 по 16 травня локації будуть відкриті в різний час. Зазначається, що люди, які пройшли вакцинацію на залізниці і в метро, ​​можуть отримати безкоштовну семиденну карту MetroCard або два безкоштовні квитки в один кінець залізницею.

Це пілотна програма, але вона може бути продовжена. Повідомляється, що це є частиною більш широкої загальнонаціональної кампанії, що пропонує творчі стимули для вакцинації людей. Зокрема, Нью-Джерсі пропонує "чарку і пиво" ​​для жителів, які отримають свою першу дозу вакцини в травні і відвідають пивоварні-учасники в штаті. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо збирається роздавати людям, які проходять вакцинацію, безкоштовні квитки на заходи і пам'ятки.

За словами Куомо, темпи вакцинації сповільнюються як в Нью-Йорку, так і по всій країні.

Нагадаємо:

  • Вакцинація в США розпочалась 14 грудня.
  • Станом на 11 травня 34% дорослих США повністю вакциновані, 46% отримали щонайменше одну дозу вакцини.

                                                                                                                                                                                            

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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