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В Нью-Йорке будут вакцинировать в метро

Вторник, 11 мая 2021, 07:26
В Нью-Йорке будут вакцинировать в метро
SCIENCE NEWS

В Нью-Йорке на этой неделе на станциях метро и на железнодорожных станциях откроют временные пункты вакцинации против COVID-19.

Источник: The New York Times со ссылкой на губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо

Прямая речь Куомо: "Вы все равно идете к станции метро, ​​вы проходите мимо вакцинации, это одноразовая вакцинация (прививать будут одноразовой вакциной Johnson & Johnson - УП), остановитесь, уделите несколько минут, вакцинируйтесь".

Детали: С 12 по 16 мая локации будут открыты в разное время. Отмечается, что люди, которые прошли вакцинацию на железной дороге и в метро, ​​могут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в один конец на железной дороге.

Это пилотная программа, но она может быть продолжена. Сообщается, что это является частью более широкой общенациональной кампании, предлагающей творческие стимулы для вакцинации людей. В частности, Нью-Джерси предлагает "рюмку и пиво" ​​для жителей, которые получат свою первую дозу вакцины в мае и посетят пивоварни-участники в штате. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио собирается раздавать людям, проходящим вакцинацию, бесплатные билеты на мероприятия и достопримечательности.

По словам Куомо, темпы вакцинации замедляются как в Нью-Йорке, так и по всей стране.

Напомним:

  • Вакцинация в США началась 14 декабря.
  • По состоянию на 11 мая 34% взрослых США полностью вакцинированы, 46% получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

Темы: коронавирус
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