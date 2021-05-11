Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Нью-Йорке будут вакцинировать в метро

Вторник, 11 мая 2021, 07:26

В Нью-Йорке на этой неделе на станциях метро и на железнодорожных станциях откроют временные пункты вакцинации против COVID-19.

Источник: The New York Times со ссылкой на губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо

Прямая речь Куомо: "Вы все равно идете к станции метро, ​​вы проходите мимо вакцинации, это одноразовая вакцинация (прививать будут одноразовой вакциной Johnson & Johnson - УП), остановитесь, уделите несколько минут, вакцинируйтесь".

Детали: С 12 по 16 мая локации будут открыты в разное время. Отмечается, что люди, которые прошли вакцинацию на железной дороге и в метро, ​​могут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в один конец на железной дороге.

Это пилотная программа, но она может быть продолжена. Сообщается, что это является частью более широкой общенациональной кампании, предлагающей творческие стимулы для вакцинации людей. В частности, Нью-Джерси предлагает "рюмку и пиво" ​​для жителей, которые получат свою первую дозу вакцины в мае и посетят пивоварни-участники в штате. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио собирается раздавать людям, проходящим вакцинацию, бесплатные билеты на мероприятия и достопримечательности.

По словам Куомо, темпы вакцинации замедляются как в Нью-Йорке, так и по всей стране.

Напомним:

  • Вакцинация в США началась 14 декабря.
  • По состоянию на 11 мая 34% взрослых США полностью вакцинированы, 46% получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд в Португалии приговорил инспекторов, до смерти избивших украинца в аэропорту Лиссабона

На берег Ганга в Индии вымыло десятки человеческих тел

Прокремлевская "Единая Россия" поведет на выборы наемников "Союза добровольцев Донбасса"

В ЕС и США отреагировали на ракетные обстрелы между Израилем и Сектором Газа

обновленоСектор Газа обстрелял Израиль и попал под ответный огонь, есть жертвы

обновленоБайден заявил, что собирается встретиться с Путиным

Все новости...
коронавирус
В мире зарегистрировали самое малое за месяц количество больных COVID-19
ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 вышел на плато — но недопустимо высокое
Количество ежедневных COVID-случаев во Франции упало до минимума 2021 года
Последние новости
07:26
В Нью-Йорке будут вакцинировать в метро
06:50
В мире зарегистрировали самое малое за месяц количество больных COVID-19
06:20
Население Китая выросло на 72 миллиона, но нация стареет — данные переписи
05:40
Суд в Португалии приговорил инспекторов, до смерти избивших украинца в аэропорту Лиссабона
04:45
ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 вышел на плато — но недопустимо высокое
04:13
Количество ежедневных COVID-случаев во Франции упало до минимума 2021 года
03:15
На берег Ганга в Индии вымыло десятки человеческих тел
02:22
Прокремлевская "Единая Россия" поведет на выборы наемников "Союза добровольцев Донбасса"
01:39
В ЕС и США отреагировали на ракетные обстрелы между Израилем и Сектором Газа
00:38
В США разрешили вакцинировать подростков вакциной Pfizer
Все новости...