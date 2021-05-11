Ще 249 осіб отримали другу дозу вакцини в Україні 

За добу 10 травня в Україні 2 194 людини щеплено проти COVID-19, ще 249 осіб отримали другу дозу вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Загалом 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них першу дозу вакцини отримали 865 588 осіб, завершили вакцинацію 695 осіб (напередодні таких було 446 осіб).

10 травня щеплення проводили 25 мобільних бригад із імунізації та 55 пунктів щеплення.

У Києві, Вінницькій, Луганській і Херсонській областях у вихідний понеділок не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Найбільше щеплень зробили у Львівській (592) та Дніпропетровській (452) областях.

Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записані 531 754 людини.