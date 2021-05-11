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Еще 249 человек получили вторую дозу вакцины в Украине

Вторник, 11 мая 2021, 08:44
Еще 249 человек получили вторую дозу вакцины в Украине

За сутки 10 мая в Украине 2 194 человека привито против COVID-19, еще 249 человек получили вторую дозу вакцины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В целом 865 590 человек привито от начала прививочной кампании, из них первую дозу вакцины получили 865 588 человек, завершили вакцинацию 695 человек (накануне таких было 446 человек).

10 мая прививки проводили 25 мобильных бригад по иммунизации и 55 прививочных пунктов.

В Киеве, Винницкой, Луганской и Херсонской областях в выходной понедельник не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Больше всего прививок сделали во Львовской (592) и Днепропетровской (452) областях.

По состоянию на 10 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записаны 531 754 человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019
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