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За добу в Україні виявили менше 3 тисяч випадків коронавірусу

Понеділок, 10 травня 2021, 08:23
За добу в Україні виявили менше 3 тисяч випадків коронавірусу

За добу 9 травня в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусу, 119 хворих померло і 9 002 особи одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 1 414 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків 9 травня зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях. У Києві виявили 101 випадок коронавірусу.

Здійснено 21 883 тестувань, зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475.

Серед нових хворих – 159 дітей та 31 медпрацівник.

9 травня проти коронавірусу в Україні було щеплено 1 004 людини. З початку вакцинальної компанії – 863 645 людей, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Що передувало: Протягом суботи, 8 травня, в Україні виявили 5,3 тисячі нових заражень Covid, 193 хворих померли, 2,6 тисячі людей госпіталізували.

7 травня в Україні виявили 8 710 випадків COVID-19, 370 летальних випадків та 19 408 одужань.

Станом на 10 травня Україна перебуває на 18 місці у світі на 6 місці в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус
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