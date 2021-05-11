Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МЗС Литви дорікнув ЄС через недостатньо рішучі заходи проти РФ

Вівторок, 11 травня 2021, 10:19

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Євросоюзу слід було б рішучіше реагувати на порушення прав людини в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Організація ув’язненого лідера опозиції Алєксєя Навального оголошена екстремістською, він позбавлений можливості брати участь в якому би то не було політичному житті, чим перед виборами в Думу паралізовано єдиний рух, який може опонувати режиму", - сказав Ландсбергіс.

"Крадіжка виборчого права людей вже має місце, тому, бачачи порушення прав людини , ЄС варто було б реагувати рішучіше ", - сказав він.

Міністр сказав це після засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі.

Ландсбергіс підкреслив, що в країнах ЄС необхідно скорочувати число представників військових розвідок Росії та більше підтримувати громадянське суспільство цієї країни.

За словами міністра, якщо не буде принципової реакції з боку ЄС у зв'язку з терористичним актом в Чехії, Росія стане трактувати це як відкрите запрошення до продовження таких дій.

Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наразі країни ЄС не вважають за потрібне збільшувати напруженість у відносинах з РФ, висилаючи додаткових дипломатів.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію  у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

Теми: РосіяЛитваМЗСЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоУкраїні вдалося вдвічі збільшити поставки вакцини Pfizer – Степанов 

Після довгих вихідних в Україні 2 208 випадків COVID за добу

Головні новини понеділка і ночі: схоплений бойовик ОРДО, Ізраїль та Сектор Газа

Суд у Португалії засудив інспекторів, які до смерті побили українця в аеропорту Лісабона

На берег Гангу в Індії вимило десятки людських тіл

Прокремлівська “Єдина Росія” поведе на вибори найманців "Союзу добровольців Донбасу"

Усі новини...
Росія
Окупанти 7 разів порушили “тишу” на Донбасі, минуло без втрат
Прокремлівська “Єдина Росія” поведе на вибори найманців "Союзу добровольців Донбасу"
Протидія Росії: у Румунії створять євроатлантичний центр оборони НАТО
Останні новини
10:40
відеоУ Росії влаштували стрілянину в школі: 9 загиблих, діти вистрибували з вікон
10:36
МОЗ допускає четверту хвилю коронавірусу і новий штам
10:19
Глава МЗС Литви дорікнув ЄС через недостатньо рішучі заходи проти РФ
10:15
Вітренко розповів, які завдання отримав від Зеленського
10:06
Путін вніс в Держдуму законопроєкт, який дозволить приховати від світу його військові маневри
09:14
Єлизавета ІІ представить у парламенті план дій уряду Британії після пандемії
09:11
Курс гривні знизився до долара та євро
08:58
доповненоУкраїні вдалося вдвічі збільшити поставки вакцини Pfizer – Степанов 
08:53
У Вірменії розпустили парламент і призначили вибори для виходу з кризи
08:44
Ще 249 осіб отримали другу дозу вакцини в Україні 
Усі новини...