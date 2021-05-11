Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Литви дорікнув ЄС через недостатньо рішучі заходи проти РФ

Вівторок, 11 травня 2021, 10:19
Глава МЗС Литви дорікнув ЄС через недостатньо рішучі заходи проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Євросоюзу слід було б рішучіше реагувати на порушення прав людини в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Організація ув’язненого лідера опозиції Алєксєя Навального оголошена екстремістською, він позбавлений можливості брати участь в якому би то не було політичному житті, чим перед виборами в Думу паралізовано єдиний рух, який може опонувати режиму", - сказав Ландсбергіс.

"Крадіжка виборчого права людей вже має місце, тому, бачачи порушення прав людини , ЄС варто було б реагувати рішучіше ", - сказав він.

Міністр сказав це після засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі.

Ландсбергіс підкреслив, що в країнах ЄС необхідно скорочувати число представників військових розвідок Росії та більше підтримувати громадянське суспільство цієї країни.

За словами міністра, якщо не буде принципової реакції з боку ЄС у зв'язку з терористичним актом в Чехії, Росія стане трактувати це як відкрите запрошення до продовження таких дій.

Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наразі країни ЄС не вважають за потрібне збільшувати напруженість у відносинах з РФ, висилаючи додаткових дипломатів.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію  у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЛитваМЗСЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: