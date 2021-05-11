Глава МЗС Литви дорікнув ЄС через недостатньо рішучі заходи проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Євросоюзу слід було б рішучіше реагувати на порушення прав людини в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Організація ув’язненого лідера опозиції Алєксєя Навального оголошена екстремістською, він позбавлений можливості брати участь в якому би то не було політичному житті, чим перед виборами в Думу паралізовано єдиний рух, який може опонувати режиму", - сказав Ландсбергіс.

"Крадіжка виборчого права людей вже має місце, тому, бачачи порушення прав людини , ЄС варто було б реагувати рішучіше ", - сказав він.

Міністр сказав це після засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі.

Ландсбергіс підкреслив, що в країнах ЄС необхідно скорочувати число представників військових розвідок Росії та більше підтримувати громадянське суспільство цієї країни.

За словами міністра, якщо не буде принципової реакції з боку ЄС у зв'язку з терористичним актом в Чехії, Росія стане трактувати це як відкрите запрошення до продовження таких дій.

Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наразі країни ЄС не вважають за потрібне збільшувати напруженість у відносинах з РФ, висилаючи додаткових дипломатів.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.