Глава МИД Литвы упрекнул ЕС за недостаточно решительные меры против РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что Евросоюзу следовало бы решительно реагировать на нарушения прав человека в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Организация заключенного лидера оппозиции Алексея Навального объявлена ​​экстремистской, он лишен возможности принимать участие в каком бы то ни было политической жизни, чем перед выборами в Думу парализовано единое движение, которое может оппонировать режима", - сказал Ландсбергис.

"Кража избирательного права людей уже имеет место, потому, видя нарушения прав человека, ЕС следовало бы реагировать решительно", - сказал он.

Министр сказал это после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Ландсбергис подчеркнул, что в странах ЕС необходимо сокращать число представителей военных разведок России и больше поддерживать гражданское общество этой страны.

По словам министра, если не будет принципиальной реакции со стороны ЕС в связи с террористическим актом в Чехии, Россия станет трактовать это как открытое приглашение к продолжению таких действий.

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что пока страны ЕС не считают нужным увеличивать напряженность в отношениях с РФ, высылая дополнительных дипломатов.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства.

Словакия, Румыния и страны Балтии выслали сотрудников посольств РФ в своих странах с солидарности с Чехией, которая обвинила Россию в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.