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За добу в Києві додалося менше сотні хворих на коронавірус, померли 12 людей

Вівторок, 11 травня 2021, 11:19

Минулої доби у Києві зафіксували 98 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталів: Захворіла зокрема 51 жінка віком від 19 до 91 року, 1 дівчинка віком 5 років, 45 чоловіків віком від 19 до 83 років та 1 хлопчик віком 3 роки.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (25), Шевченківському (16) та в Солом’янському (15).

За добу було 12 летальних випадків від вірусу, 51 киянин подолав хворобу.

20 хворих людей госпіталізували.

Ще 143 пацієнтів потрапили до лікарні з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

За час пандемії у Київі було зафіксовано 199 175 випадків коронавірусу, 128 208 людей одужали,  4838 пацієнтів померли.

Що передувало: У Києві в неділю 9 травня виявили 101 випадок коронавірусу, 8 хворих померли і 46 одужали.

Українська правда


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