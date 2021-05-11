Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу в Києві додалося менше сотні хворих на коронавірус, померли 12 людей

Вівторок, 11 травня 2021, 11:19
За добу в Києві додалося менше сотні хворих на коронавірус, померли 12 людей

Минулої доби у Києві зафіксували 98 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталів: Захворіла зокрема 51 жінка віком від 19 до 91 року, 1 дівчинка віком 5 років, 45 чоловіків віком від 19 до 83 років та 1 хлопчик віком 3 роки.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (25), Шевченківському (16) та в Солом’янському (15).

За добу було 12 летальних випадків від вірусу, 51 киянин подолав хворобу.

20 хворих людей госпіталізували.

Ще 143 пацієнтів потрапили до лікарні з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

За час пандемії у Київі було зафіксовано 199 175 випадків коронавірусу, 128 208 людей одужали,  4838 пацієнтів померли.

Що передувало: У Києві в неділю 9 травня виявили 101 випадок коронавірусу, 8 хворих померли і 46 одужали.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: