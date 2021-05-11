Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За сутки в Киеве добавилось меньше сотни больных коронавирусом, умерли 12 человек

Вторник, 11 мая 2021, 11:19

За сутки 10 мая в Киеве зафиксировали 98 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Деталей: Заболела в частности 51 женщина в возрасте от 19 до 91 года, 1 девочка в возрасте 5 лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 1 мальчик в возрасте 3 года.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (25), Шевченковском (16) и в Соломенском (15).

За сутки было 12 летальных случаев от вируса, 51 киевлянин преодолел болезнь.

20 больных людей госпитализировали.

Еще 143 пациентов попали в больницу с подозрением на COVID-19 и пневмониями

За время пандемии в Киеве было зафиксировано 199 175 случаев коронавируса, 128208 человек выздоровели, 4838 пациентов умерли.

Что предшествовало: В Киеве в воскресенье 9 мая обнаружили 101 случай коронавируса, 8 больных умерли и 46 выздоровели.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ России устроили стрельбу в школе: 11 погибших, дети выпрыгивали из окон

Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит скрыть от мира его военные маневры

дополненоУкраине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer – Степанов

После долгих выходных в Украине 2 208 случаев COVID за сутки

Главные новости понедельника и ночи: схваченный боевик ОРДО, Израиль и Сектор Газа

Суд в Португалии приговорил инспекторов, до смерти избивших украинца в аэропорту Лиссабона

Все новости...
Последние новости
11:24
Курс валют на 11 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:20
Украина осудила обострения в Секторе Газа
11:19
За сутки в Киеве добавилось меньше сотни больных коронавирусом, умерли 12 человек
11:13
Количество компаний, связанных с чиновниками, выросло на 20% за последние 5 лет
11:10
фотоГруппа мошенников продавала подделку на вакцину Pfizer
10:40
фото, видеоВ России устроили стрельбу в школе: 11 погибших, дети выпрыгивали из окон
10:37
Правительственная дорожная компания получила 130 миллионов убытков
10:36
МОЗ допускает четвертую волну коронавируса и новый штамм
10:19
Глава МИД Литвы упрекнул ЕС за недостаточно решительные меры против РФ
10:15
Витренко рассказал, какие задания получил от Зеленского
Все новости...