За сутки в Киеве добавилось меньше сотни больных коронавирусом, умерли 12 человек

За сутки 10 мая в Киеве зафиксировали 98 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Деталей: Заболела в частности 51 женщина в возрасте от 19 до 91 года, 1 девочка в возрасте 5 лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 1 мальчик в возрасте 3 года.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (25), Шевченковском (16) и в Соломенском (15).

За сутки было 12 летальных случаев от вируса, 51 киевлянин преодолел болезнь.

20 больных людей госпитализировали.

Еще 143 пациентов попали в больницу с подозрением на COVID-19 и пневмониями

За время пандемии в Киеве было зафиксировано 199 175 случаев коронавируса, 128208 человек выздоровели, 4838 пациентов умерли.

Что предшествовало: В Киеве в воскресенье 9 мая обнаружили 101 случай коронавируса, 8 больных умерли и 46 выздоровели.