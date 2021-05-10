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У Києві 9 травня виявили 101 випадок коронавірусу

Понеділок, 10 травня 2021, 10:23
У Києві 9 травня виявили 101 випадок коронавірусу
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві в неділю, 9 травня, виявили 101 випадок коронавірусу, 8 хворих померли і 46 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Госпіталізовано за добу 14 хворих на коронавірус і 98 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (41), Святошинському (14) та в Дарницькому (12) районах.

Серед нових хворих – 55 жінок віком від 18 до 95 років, 40 чоловіків віком від 19 до 83 років, 2 дівчинки 10 місяців та 13 років та 4 хлопчики від 6 до 12 років.

 

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 199 077 випадків коронавірусу, 4826 хворих померли і 128 157 одужали.

Що передувало: У суботу, 8 травня, в столиці виявили ще 255 Covid-хворих, відтак з початку епідемії вірусом заразилися вже 198 976 киян.

7 травня у Києві виявили 753 випадки коронавірусу, 37 хворих померли і 1268 одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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