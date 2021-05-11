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В ОБСЄ розповіли, як пройшов "парад" в окупованому Донецьку

Вівторок, 11 травня 2021, 13:42
В ОБСЄ розповіли, як пройшов парад в окупованому Донецьку

Місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє, що у "військовому параді" 9 травня в окупованому Донецьку взяли участь близько тисячі членів незаконних збройних формувань "ДНР" і 5 тисяч глядачів.

Джерело: звіт ОБСЄ, "Суспільне"

Деталі: Повідомляється, що 9 травня в окупованому Донецьку команда СММ спостерігала за проведенням "військового параду".

У ньому взяли участь близько тисячі членів збройних формувань, а також залучили озброєння з порушенням ліній відведення та техніку військового типу.

Подивитися на "парад" прийшли щонайменше 5 тисяч осіб.

Також у звіті зафіксували техніку з "параду":

 

Upd. "Суспільне" з посиланням на окупантів повідомляє, що 9 травня центр міста перекривали, а також проводили ходу "Безсмертного полку".

Також окупаційна влада скасовувала комендантську годину на травневі свята.

 

Нагадаємо:

  • Торік в окупованому Донецьку бойовики перенесли "військовий парад" з 9 травня на 24 червня. За даними ресурсу бойовиків, у ньому взяли участь понад 2,5 тисяч військовослужбовців та 110 одиниць техніки.
  • В Україні відбувся 721 захід з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у них взяли понад 54 тисячі осіб.
  • До поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень. З них 11 – за виготовлення або поширення комуністичної, нацистської символіки.

Українська правда
Теми: Донецькокупація
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