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На "параді" в окупованому Донецьку ОБСЄ нарахувала 5 тисяч глядачів

Вівторок, 11 травня 2021, 12:42

Місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє, що у "військовому параді" 9 травня в окупованому Донецьку взяли участь близько тисячі членів незаконних збройних формувань "ДНР" і 5 тисяч глядачів.

Джерело: звіт ОБСЄ

Деталі: Повідомляється, що 9 травня в окупованому Донецьку команда СММ спостерігала за проведенням "військового параду".

У ньому взяли участь близько тисячі членів збройних формувань, а також залучили озброєння з порушенням ліній відведення та техніку військового типу.

Подивитися на парад прийшли щонайменше 5 тисяч осіб.

Також у звіті зафіксували техніку з "параду":

 

Нагадаємо:

  • В Україні відбувся 721 захід з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у них взяли понад 54 тисячі осіб.
  • До поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень. З них 11 – за виготовлення або поширення комуністичної, нацистської символіки.

Українська правда
Теми: Донецькокупація


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