Місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє, що у "військовому параді" 9 травня в окупованому Донецьку взяли участь близько тисячі членів незаконних збройних формувань "ДНР" і 5 тисяч глядачів.

Джерело: звіт ОБСЄ

Деталі: Повідомляється, що 9 травня в окупованому Донецьку команда СММ спостерігала за проведенням "військового параду".

У ньому взяли участь близько тисячі членів збройних формувань, а також залучили озброєння з порушенням ліній відведення та техніку військового типу.

Подивитися на парад прийшли щонайменше 5 тисяч осіб.

Також у звіті зафіксували техніку з "параду":

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