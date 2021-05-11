Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что в "военном параде" 9 мая в оккупированном Донецке приняли участие около тысячи членов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и 5 тысяч зрителей.

Источник: отчет ОБСЕ, "Суспільне"

Детали: Сообщается, что 9 мая в оккупированном Донецке команда СММ наблюдала за проведением "военного парада".

В нем приняли участие около тысячи членов вооруженных формирований, а также были задействованы вооружение в нарушение линий отвода и техника военного типа.

Посмотреть на "парад" пришли по меньшей мере 5 тысяч человек.

Также в отчете зафиксировали технику с "парада".

Upd. "Суспільне" со ссылкой на оккупантов сообщает, что 9 мая центр города перекрывали, а также провели шествие "Бессмертного полка".

Оккупационные власти отменяли комендантский час на майские праздники.

Напомним: