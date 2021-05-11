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На "параде" в оккупированном Донецке было 5 тысяч зрителей – ОБСЕ

Вторник, 11 мая 2021, 12:42

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что в "военном параде" 9 мая в оккупированном Донецке приняли участие около тысячи членов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и 5 тысяч зрителей.

Источник: отчет ОБСЕ

Детали: Сообщается, что 9 мая в оккупированном Донецке команда СММ наблюдала за проведением "военного парада".

В нем приняли участие около тысячи членов вооруженных формирований, а также были задействованы вооружение в нарушение линий отвода и техника военного типа.

Посмотреть на парад пришли по меньшей мере 5 тысяч человек.

Также в отчете зафиксировали технику с "парада".

 

Напомним:

  • В Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.
  • В полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств. Из них 11 - за изготовление или распространение коммунистической, нацистской символики.

Украинская правда
Темы: Донецкоккупация


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