В ОБСЕ рассказали, как прошел "парад" в оккупированном Донецке
Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что в "военном параде" 9 мая в оккупированном Донецке приняли участие около тысячи членов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и 5 тысяч зрителей.
Источник: отчет ОБСЕ, "Суспільне"
Детали: Сообщается, что 9 мая в оккупированном Донецке команда СММ наблюдала за проведением "военного парада".
В нем приняли участие около тысячи членов вооруженных формирований, а также были задействованы вооружение в нарушение линий отвода и техника военного типа.
Посмотреть на "парад" пришли по меньшей мере 5 тысяч человек.
Также в отчете зафиксировали технику с "парада".
Upd. "Суспільне" со ссылкой на оккупантов сообщает, что 9 мая центр города перекрывали, а также провели шествие "Бессмертного полка".
Оккупационные власти отменяли комендантский час на майские праздники.
Напомним:
- В прошлом году в оккупированном Донецке боевики перенесли "военный парад" с 9 мая на 24 июня. По данным ресурса боевиков, в нем приняли участие более 2500 военнослужащих и 110 единиц техники.
- В Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.
- В полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств. Из них 11 - за изготовление или распространение коммунистической, нацистской символики.