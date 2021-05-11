На "параде" в оккупированном Донецке было 5 тысяч зрителей – ОБСЕ
Вторник, 11 мая 2021, 12:42
Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что в "военном параде" 9 мая в оккупированном Донецке приняли участие около тысячи членов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и 5 тысяч зрителей.
Источник: отчет ОБСЕ
Детали: Сообщается, что 9 мая в оккупированном Донецке команда СММ наблюдала за проведением "военного парада".
В нем приняли участие около тысячи членов вооруженных формирований, а также были задействованы вооружение в нарушение линий отвода и техника военного типа.
Посмотреть на парад пришли по меньшей мере 5 тысяч человек.
Также в отчете зафиксировали технику с "парада".
Напомним:
- В Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.
- В полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств. Из них 11 - за изготовление или распространение коммунистической, нацистской символики.
Украинская правда