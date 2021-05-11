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В ОБСЕ рассказали, как прошел "парад" в оккупированном Донецке

Вторник, 11 мая 2021, 13:42
В ОБСЕ рассказали, как прошел парад в оккупированном Донецке

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что в "военном параде" 9 мая в оккупированном Донецке приняли участие около тысячи членов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и 5 тысяч зрителей.

Источник: отчет ОБСЕ, "Суспільне"

Детали: Сообщается, что 9 мая в оккупированном Донецке команда СММ наблюдала за проведением "военного парада".

В нем приняли участие около тысячи членов вооруженных формирований, а также были задействованы вооружение в нарушение линий отвода и техника военного типа.

Посмотреть на "парад" пришли по меньшей мере 5 тысяч человек.

Также в отчете зафиксировали технику с "парада".

 

Upd. "Суспільне" со ссылкой на оккупантов сообщает, что 9 мая центр города перекрывали, а также провели шествие "Бессмертного полка".

Оккупационные власти отменяли комендантский час на майские праздники.

 

Напомним:

  • В прошлом году в оккупированном Донецке боевики перенесли "военный парад" с 9 мая на 24 июня. По данным ресурса боевиков, в нем приняли участие более 2500 военнослужащих и 110 единиц техники.
  • В Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.
  • В полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств. Из них 11 - за изготовление или распространение коммунистической, нацистской символики.

Украинская правда

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Темы: Донецкоккупация
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