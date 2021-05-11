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Зеленський відзначив зменшення снайперських обстрілів на Донбасі

Вівторок, 11 травня 2021, 13:42

Президент Володимир Зеленський у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" у Києві констатував, що на Донбасі знизилась активність ворожих снайперів, через яких війська ООС мали значні втрати

Джерело: повідомлення Офісу президента  

Пряма мова Зеленського: "Майже припинилися прицільні снайперські постріли, їх дійсно стало дуже мало. А саме через снайперський вогонь було понад 30 жертв тільки з початку цього року".

Деталі: Зеленський заявив, що Росія відвела лише 3,5 тисячі своїх військових з території тимчасово окупованого Криму, а тому загроза загострення зберігається.

Президент вважає, що за останній місяць ймовірність ескалації зменшилася, але "ніхто нічого не може гарантувати, адже у 2014 році ніхто зовсім не очікував на такі кроки з боку Росії".

Що цьому передувало:

  • Також під час форуму Зеленський висловив сподівання, що повномасштабного вторгнення Росії не буде, бо це може вилитися у світову війну.

Теми: ЗеленськийООСДонбас


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