Зеленський: Будемо вірити, що повномасштабної війни з Росією не буде
Президент України Володимир Зеленський вважає, що повномасштабного вторгнення Росії не буде, бо це може вилитися у світову війну.
Джерело: Зеленський у відповідь на питання журналістів на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", Україна 24
Пряма мова: "Тут ніхто нічого не може гарантувати, бо ви знаєте, що в 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії таких кроків. Тому гарантувати ніхто нічого не може. Але те, що ми бачимо, що ймовірна ескалація зменшилась за останній місяць, – це точно. Ну як буде далі – будемо вірити, що війни точно не буде. Повномасштабної, я маю на увазі".
Деталі: Зеленський переконаний, що Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення, оскільки Україну підтримують Європа і Сполучені Штати, і "це може бути світова війна, це дуже небезпечно, такі речі призводять до великих втрат".
Передісторія:
- Наприкінці березня Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" почала стягувати війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму. Крім того, Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилювала контроль за військовим майном в ОРДЛО.
- Група незалежних розслідувачівConflict Intelligence Team дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
- США і лідери багатьох європейських країн закликали Росію знизити градус напруги та відвести війська.