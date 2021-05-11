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Зеленський: Будемо вірити, що повномасштабної війни з Росією не буде

Вівторок, 11 травня 2021, 11:47
Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повномасштабного вторгнення Росії не буде, бо це може вилитися у світову війну.

Джерело: Зеленський у відповідь на питання журналістів на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", Україна 24

Пряма мова: "Тут ніхто нічого не може гарантувати, бо ви знаєте, що в 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії таких кроків. Тому гарантувати ніхто нічого не може. Але те, що ми бачимо, що ймовірна ескалація зменшилась за останній місяць, – це точно. Ну як буде далі – будемо вірити, що війни точно не буде. Повномасштабної, я маю на увазі".

Деталі: Зеленський переконаний, що Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення, оскільки Україну підтримують Європа і Сполучені Штати, і "це може бути світова війна, це дуже небезпечно, такі речі призводять до великих втрат".

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийРосіявійна


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