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Зеленский заметил уменьшение снайперских обстрелов в Донбассе

Вторник, 11 мая 2021, 13:42
Зеленский заметил уменьшение снайперских обстрелов в Донбассе

Президент Владимир Зеленский в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве констатировал, что на Донбассе снизилась активность вражеских снайперов, через которые войска ООС имели значительные потери

Источник: сообщение Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Почти прекратились прицельные снайперские выстрелы, их действительно стало очень мало. А именно из-за снайперского огня было более 30 жертв только с начала этого года".

Детали: Зеленский заявил, что Россия отвела лишь 3,5 тысячи своих военных с территории временно оккупированного Крыма, а потому угроза обострения сохраняется.

Президент считает, что за последний месяц вероятность эскалации уменьшилась, но "никто ничего не может гарантировать, ведь в 2014 году никто вовсе не ожидал такие шаги со стороны России".

Что этому предшествовало:

  • Также во время форума Зеленский выразил надежду, что полномасштабного вторжения России не будет, так как это может вылиться в мировую войну.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийООСДонбасс
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