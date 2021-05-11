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Баканов розповів про тисячі "офісних" агентів Кремля, які працюють проти України

Вівторок, 11 травня 2021, 14:31
Баканов розповів про тисячі офісних агентів Кремля, які працюють проти України

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що наразі близько 7 тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатися розвідувально-підривною діяльністю проти України, а також назвав пріоритети російських спецслужб.

Джерело: Баканов під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" 11 травня

Пряма мова Баканова: "Не секрет, що сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – не класична дипломатія, а низка спеціальних операцій.

Лише по Україні з території Росії працюють близько 7 тисяч співробітників. І це, хочу вам сказати, лише "офісні працівники". Вдумайтесь у цю цифру: 7 тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатися розвідувально-підривною діяльністю проти України".

Деталі: Глава СБУ розповів, які пріоритети визначають для себе російські спецслужби:

  • за будь-яку ціну перешкоджати зміцненню національної безпеки України – наприклад, через зрив міждержавних домовленостей щодо підтримки України, щодо надання допомоги Україні;
  • провокувати масові акції протесту та заворушення;
  • розширювати старі та формувати нові агентурні мережі;
  • проводити інформаційні спецоперації, бо пропаганда стала надпотужною зброєю;
  • забезпечувати ресурсами т.зв. "ЛНР-ДНР" та підтримувати збройний конфлікт.

Баканов зазначив, що серйозну увагу росіяни приділяють як точковим диверсіям і терактам, так і загальній дестабілізації ситуації в Україні. Для цього створюються та фінансуються окремі проросійські проєкти.

Очільник Служби безпеки запевнив, що комплексна робота на шкоду Україні триває 24 години на добу, а в майбутньому вона не послабиться.

Нагадаємо: Баканов розповів, що замовниками так званих "тарифних майданів" у січні були куратори з Росії.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосіяшпигунство
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