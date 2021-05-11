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В России 7 тысяч "офисных сотрудников" работают против Украины – Баканов

Вторник, 11 мая 2021, 14:31

Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что в настоящее время около 7 тысяч человек ежедневно приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины, а также назвал приоритеты российских спецслужб.

Источник: Баканов во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 11 мая

Прямая речь Баканова: Не секрет, что сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ - не классическая дипломатия, а ряд специальных операций.

Только по Украине с территории России работают около 7 тысяч сотрудников. И это, хочу вам сказать, только "офисные работники". Вдумайтесь в эту цифру: 7 тысяч человек ежедневно приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины".

Детали: Глава СБУ рассказал, какие приоритеты определяют для себя российские спецслужбы

  • любой ценой препятствовать укреплению национальной безопасности Украины - например, из-за срыва межгосударственных договоренностей относительно поддержки Украины относительно предоставления помощи Украине;
  • провоцировать массовые акции протеста и беспорядки;
  • расширять старые и формировать новые агентурные сети;
  • проводить информационные спецоперации, потому пропаганда стала сверхмощным оружием;
  • обеспечивать ресурсами т.н. "ЛНР-ДНР" и поддерживать вооруженный конфликт.

Баканов отметил, что серьезное внимание россияне уделяют как точечным диверсиям и терактам, так и общей дестабилизации ситуации в Украине. Для этого создаются и финансируются отдельные пророссийские проекты.

Глава Службы безопасности заверил, что комплексная работа в ущерб Украине продолжается 24 часа в сутки, а в будущем она не ослабится.

Напомним: Баканов рассказал, что заказчиками так называемых "тарифных майданов" в январе были кураторы из России.

Роман Петренко, УП
Темы: СБУРосcияшпионаж


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