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У США кажуть, що Байден і Путін домовилися обговорити контроль зброї

Вівторок, 11 травня 2021, 18:22

Спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд заявив про підготовку до переговорів між президентом США Джо Байденом та Росії Володимиром Путіним.

Джерело: "Голос Америки", який цитує заяви Вуда

Пряма мова Вуда: "У моїй промові до Конференції (ООН присвяченій проблемам роззброєння, - ред.) щодо роззброєння, я також заявив, що президент Байден та президент Путін погодились розглянути дискусії щодо стратегічної стабільності щодо низки питань контролю озброєнь та безпеки. Ми готуємося до цих дискусій".

Деталі: Вуд також заявив, що США використають продовження дії СНО-3 на 5 років, щоб "разом з Росією, консультуючись з Конгресом, союзниками та партнерами, добиватись контролю озброєнь, який стосується усієї ядерної зброї Росії".

Передісторія:

  • 19 квітня президент РФ Володимир Путін відгукнувся на пропозицію очільника Білого дому Джо Байдена взяти участь у кліматичному саміті.
  • Перед цим Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна в найкоротші терміни.

Теми: БайденПутін


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