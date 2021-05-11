У США кажуть, що Байден і Путін домовилися обговорити контроль зброї

Спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд заявив про підготовку до переговорів між президентом США Джо Байденом та Росії Володимиром Путіним.

Джерело: "Голос Америки", який цитує заяви Вуда

Пряма мова Вуда: "У моїй промові до Конференції (ООН присвяченій проблемам роззброєння, - ред.) щодо роззброєння, я також заявив, що президент Байден та президент Путін погодились розглянути дискусії щодо стратегічної стабільності щодо низки питань контролю озброєнь та безпеки. Ми готуємося до цих дискусій".

Деталі: Вуд також заявив, що США використають продовження дії СНО-3 на 5 років, щоб "разом з Росією, консультуючись з Конгресом, союзниками та партнерами, добиватись контролю озброєнь, який стосується усієї ядерної зброї Росії".

Передісторія: