В США говорят, что Байден и Путин договорились обсудить контроль оружия
Спецпредставитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд заявил о подготовке к переговорам между президентом США Джо Байденом и России Владимиром Путиным.
Источник: "Голос Америки", который цитирует заявления Вуда
Прямая речь Вуда: "В моей речи Конференции (ООН посвященной проблемам разоружения, - ред.) по разоружению, я также заявил, что президент Байден и президент Путин согласились рассмотреть дискуссии о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля вооружений и безопасности. Мы готовимся к этим дискуссиям".
Детали: Вуд также заявил, что США используют продлении действия СНВ-3 на 5 лет, чтобы "вместе с Россией, консультируясь с Конгрессом, союзниками и партнерами, добиваться контроля вооружений, который касается всей ядерного оружия России".
Предыстория:
- 19 апреля президент РФ Владимир Путин откликнулся на предложение главы Белого дома Джо Байдена принять участие в климатическом саммите.
- Перед этим Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.