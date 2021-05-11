Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США говорят, что Байден и Путин договорились обсудить контроль оружия

Вторник, 11 мая 2021, 18:22
В США говорят, что Байден и Путин договорились обсудить контроль оружия

Спецпредставитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд заявил о подготовке к переговорам между президентом США Джо Байденом и России Владимиром Путиным.

Источник: "Голос Америки", который цитирует заявления Вуда

Прямая речь Вуда: "В моей речи Конференции (ООН посвященной проблемам разоружения, - ред.) по разоружению, я также заявил, что президент Байден и президент Путин согласились рассмотреть дискуссии о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля вооружений и безопасности. Мы готовимся к этим дискуссиям".

Детали: Вуд также заявил, что США используют продлении действия СНВ-3 на 5 лет, чтобы "вместе с Россией, консультируясь с Конгрессом, союзниками и партнерами, добиваться контроля вооружений, который касается всей ядерного оружия России".

Предыстория:

  • 19 апреля президент РФ Владимир Путин откликнулся на предложение главы Белого дома Джо Байдена принять участие в климатическом саммите.
  • Перед этим Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.

Темы: БайденПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Байден
ВМС США впервые может возглавить женщина
Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией
Байден дал Пригожину совет
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: