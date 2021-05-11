В США говорят, что Байден и Путин договорились обсудить контроль оружия

Спецпредставитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд заявил о подготовке к переговорам между президентом США Джо Байденом и России Владимиром Путиным.

Источник: "Голос Америки", который цитирует заявления Вуда

Прямая речь Вуда: "В моей речи Конференции (ООН посвященной проблемам разоружения, - ред.) по разоружению, я также заявил, что президент Байден и президент Путин согласились рассмотреть дискуссии о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля вооружений и безопасности. Мы готовимся к этим дискуссиям".

Детали: Вуд также заявил, что США используют продлении действия СНВ-3 на 5 лет, чтобы "вместе с Россией, консультируясь с Конгрессом, союзниками и партнерами, добиваться контроля вооружений, который касается всей ядерного оружия России".

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