Бойовики гатили із мінометів та гранатометів – ООС

Станом на 17:00 вівторка російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети 120-го та 82-го калібрів та гранатомети.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Новгородського найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Новоселівки та Південного ворог застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.

Окрім того, у напрямку Південного російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.