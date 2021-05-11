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Бойовики гатили із мінометів та гранатометів – ООС

Вівторок, 11 травня 2021, 19:39

Станом на 17:00 вівторка російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети 120-го та 82-го калібрів та гранатомети. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Новгородського найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Новоселівки та Південного ворог застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.

Окрім того, у напрямку Південного російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.  

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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