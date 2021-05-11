Боевики били с минометов и гранатометов – ООС

По состоянию на 17:00 вторника российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы 120-го и 82-го калибров и гранатометы.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, возле Новгородского наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Новоселовки и Пивденного враг применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в направлении Пивденного российские оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.