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Українці вибороли два "золота" на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Середа, 12 травня 2021, 02:30

Золоті нагороди на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту вибороли українці Марта Федіна, Олексій Середа та Ксенія Байло.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Українка Марта Федіна стала чемпіонкою Європи в артистичному плаванні.

У технічній програмі вона набрала 91.8445 бали і майже на три бали перевершила виступ своїх суперниць.

Друге місце посіла представниця Греції Евангелія Платаніоті, а "бронза" – в активі Васіліни Хандошки з Білорусі.

Для Марти Федіної це перше індивідуальне "золото" на континентальних першостях. До цього часу українка була переможницею у складі комбінації у довільній програмі у 2018 році.

Загалом це перше "золото" України на чемпіонатах Європи з водних видів спорту в артистичному плаванні саме в одиночних або парних програмах.

Ще одну золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту вибороли для України стрибуни у воду.

Олексій Середа та Ксенія Байло виступали у змішаних стрибках з 10-метрової вишки і посіли перше місце, маючи в своєму активі 325,68 балів.

15-річні стрибуни у воду були кращими за представників Великої Британії Андре Спендоліні-Сірієкса / Ноа Вільямса, а також за російський дует Віктора Мінібаєва та Катерини Беляєвої.

Нагадаємо: На чемпіонаті Європи в Москві український важкоатлет Дмитро Чумак 10 квітня здобув два "золота" у ваговій категорії до 109 кілограмів.

Теми: чемпіонат Європиспорт


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