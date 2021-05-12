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Украинцы завоевали два "золота" на чемпионате Европы по водным видам спорта

Среда, 12 мая 2021, 02:30

Золотые награды на Чемпионате Европы по водным видам спорта завоевали украинцы Марта Федина, Алексей Середа и Ксения Байло.

Источник: Радио Свобода

Детали: Украинка Марта Федина стала чемпионкой Европы в артистическом плавании.

В технической программе она набрала 91.8445 балла и почти на три балла превзошла выступление своих соперниц.

Второе место заняла представительница Греции Евангелия Платаниоти, а "бронза" - в активе Василины Хандошко из Беларуси.

Для Марты Фединой это первое индивидуальное "золото" на континентальных первенствах. К этому времени украинка была победительницей в составе комбинации в произвольной программе в 2018 году.

В целом это первое "золото" Украины на чемпионатах Европы по водным видам спорта в артистическом плавании именно в одиночных или парных программах.

Еще одну золотую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта завоевали для Украины прыгуны в воду.

Алексей среды и Ксения Байло выступали в смешанных прыжках с 10-метровой вышки и заняли первое место, имея в своем активе 325,68 баллов.

15-летние прыгуны в воду были лучше представителей Великобритании Андре Спендолини-Сириекса / Ноа Уильямса, а также за российский дуэт Виктора Минибаев и Екатерины Беляевой.

Напомним: На чемпионате Европы в Москве украинский тяжеловес Дмитрий Чумак 10 апреля получил два "золота" в весовой категории до 109 килограммов.

Темы: чемпионат Европыспорт


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