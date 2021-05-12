У світовому рейтингу Україна опустилася на 31 місце за поширенням COVID-19

За минулу добу у світі діагностували понад 707 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 31 місце у світі та 10 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 348 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 71 тисячу, у США – понад 34 тисячі.

Окрім того, майже 26 тисяч хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція та Іран.

Україна серед країн світу займає 31 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 10 позицію.

Померли за добу понад 13 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 138 050 854 особи. Наразі нараховується майже 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 330 828 смертей від COVID-19.

Передісторія:

За добу 10 травня в Україні діагностували 2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 084 особи, померли 119 хворих, одужали 8 617 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП